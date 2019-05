Iscrizioni aperte per la "Summer Champions League 2019"

a Spezia - Anche questa estate suonerà la musica della Champions League al centro sportivo di Castlenuovo Magra, ovvero il teatro della Summer Champions League 2019 il torneo riservato alla categoria degli Esordienti 2007, Pulcini 2008, Pulcini 2009 e Primi Calci 2010. L'importante manifestazione organizzata dall'instancabile Patron Alessandro Luciani prenderà il via ufficiale nel mese di Luglio e siamo certi che anche questa edizione sarà ricca di gol, belle giocate e grandi emozioni che solo il calcio giovanile sa regalare. Quindi, anche in questa edizione i piccoli campioni in erba saranno pronti ad indossare le maglie dei più grandi club europei pronti a darsi battaglia, chiaramente quella sportiva, per alzare al cielo la coppa dalla grandi orecchie, che ricordiamo la scorsa stagione è stata vinta dalle formazioni del Napoli, Nottingham F. e Roma. Per maggiori informazioni telefonare ai seguenti numeri Alessandro Luciani 3922833762, Alessandro Lipilini 3384995815 oppure segui la pagina facebook “Summer Champions League 20019”