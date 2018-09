In arrivo altri due tornei targati Follo 2012

Follo - La macchina da torneo che chiamasi Follo Calcio non si ferma, anzi per il prossimo weekend ne sfodera persino due, tornando per l’occasione alla Cittadella dello Sport follese dopo la “Follo Cup” disputatasi allo stadio locale.

Dapprima i Piccoli Amici delle annate 2012 e 2013 terranno banco, sabato 29/9 dalle ore 15, in un “Giovani Leoni” in cui si affronteranno in 2 contro 2 con 2 porte e in 3 vs 3 con 4 porte: per la provincia spezzina è una bella novità e infatti l’appuntamento sta particolarmente a cuore al direttore tecnico biancoblu Michele Pappalardo.

Il giorno dopo, domenica 30, avanti con l’ “Autunno a Follo” riservato alle classi 2010 e 2011 secondo il seguente programma…

Primi Calci annata 2010

Girone A - Arci Pianazze, Pergolettese, Filvilla, B – A. Porcari, Lavagnese, Santerenzina, C – Follo, Oltrera O., Psm Rapallo.

Ore 10 Lavagnese-Santerenzina e Psm Rapallo-Follo, 10.30 Porcari Lavagnese e Oltrera-Psm Rapallo, 11 Santerenzina-Porcari e Follo-Oltrera, 11.30 Tarros-Pianazze Rosso e Pianazze Bianco-Levante, 12 Filvilla-Tarros e Colli-Pianazze Bianco, 12.30 Pianazze Rosso-Filvilla e Levante-Colli.

Piccoli Amici annata 2011

Girone A – Follo Nero, Magra Azzurri, Sp. Massarosa, B – Capezzano Pianore, Don Bosco, Follo Bianco, C – Armando Picchi, Canaletto Sepor, Follo Blu, D – A. Pianazze Rosso, Filvilla, Tarros Sarzanese, E – A. Pianazze Bianco, Colli Ortonovo, Levante.

Ore 10 Filvilla-Pianazze, 10.30 Pergolettese-Filvilla, 11 Pianazze-Pergolettese, 11.30 Magra Azzurri-Massarosa / Follo Bianco – D. Bosco / Canaletto-Follo Blu, 12 Follo Nero-Magra Azzurri / Capezzano-Follo Bianco / Picchi-Canaletto, 12.30 Massarosa-Follo Nero / D. Bosco-Capezzano / Follo Blu-Picchi.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30, in entrambe le annate via a un Gruppo Oro con le prime classificate nei raggruppamenti “mattutini”, a uno Argento con le seconde e uno Bronzo con le terze; ovviamente si tratta di gruppi di 3 squadre fra i Primi Calci del 2010 e di 5 tra i Piccoli Amici 2011 (premiazioni verso le 16 per i primi e le 18.30 per i secondi).