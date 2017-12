Il Valdivara 5 Terre trionfa nella prima edizione di `Beverino Christmas Cup`

I ragazzi di Francesco Galleno salgono sul gradino più alto del podio grazie alla doppia vittoria conquistata contro lo Spezia ed il Seravezza Pozzi Calcio,.

Beverino ( SP ) - Si è svolta nel pomeriggio di martedì 19 dicembre la prima edizione del del torneo "Beverino Christmas Cup", manifestazione organizzata dalla società dell'ASD Valdivara 5 Terre, disputato sul terreno del "Rino Colombo" di Beverino (SP) che ha visto protagonista la Primavera aquilotta insieme alle formazioni Juniores del Valdivara 5 Terre e del Seravezza Pozzi Calcio. A salire sul gradino più alto del podio è stata la formazione di casa allenata da Francesco Galleno che ha da prima battuto ai calci di rigore la formazione aquilotta, dove era presente l'ex Mannucci, per poi trionfare nella terza e ultima partita contro la formazione toscana del Seravezza Pozzi Calcio. Di seguito i tabellini



1a Edizione "Beverino Christmas Cup" (40' a match)





1° Incontro: SPEZIA-VALDIVARA 5 TERRE 0-0 (3-4 d.c.r.)



2° Incontro: SPEZIA-SERAVEZZA POZZI CALCIO 2-0 (Capelli, Mannucci)



3° Incontro: VALDIVARA 5 TERRE-SERAVEZZA POZZI CALCIO 1-0



Classifica Finale: 1° VALDIVARA 5 TERRE 2° SPEZIA 3° SERAVEZZA POZZI CALCIO





SPEZIA PRIMAVERA: Mazzini, Castagnaro, Gandolfi, Manfredi, Cerretti, Dell'Amico, Cerchi, Battilani, Capelli, Lepri, Vatteroni, Del Freo, Mannucci, Ciuffardi, Milani, Di Vittorio, Tregrosso, Improta, Bonfiglioli, Bellotti, Riviera, Tivegna



All. Corallo R- - Ferrario M.



ASD VALDIVARA 5 TERRE JUNIORES: Langella, Montefiori M., Polani, Santilan, Rossi, Montefiori N. (C), Lufrano, Melacrinis, Drovandi, Fiorini, Figoli, Visconti, Bruzzone, Cervone, Codeglia, Cammareri, Monini, Belatti, Russi



All. Galleno F.





ASD SERAVEZZA POZZI CALCIO JUNIORES: Mallegni, Verduci, Rossano, Pedrinzani, Vecoli, Rossi, Petrucci, Moschetti, Bonni, Diouf, Tosi, Latini, Vannucci, Ferrarini, Vivaldi, Amoruso, Dido



All. Venè C.