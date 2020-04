Il Settore Giovanile e Scolastico lancia la campagna #NoiGiochiamoInCasa

Le attività formative del Settore Giovanile e Scolastico nonostante l’attuale situazione d’emergenza e il blocco delle attività in campo e in aula, proseguono anche a distanza. Lo Staff SGS, sia a livello nazionale che territoriale, è al lavoro per restare in contatto con gli atleti e le loro famiglie, i tecnici e i dirigenti delle società anche attraverso il lancio della specifica campagna #NOIGIOCHIAMOINCASA. Un’iniziativa volta a collezionare i diversi contributi formativi elaborati dall’Area Educativa che saranno gratuitamente messi a disposizione di tutti sui canali istituzionali della Federazione e del Settore Giovanile e Scolastico nonché sul sito internet “Valori in Rete” rivolto al mondo della Scuola. L’obiettivo è di supportare i giovani e gli adulti coinvolti nella loro educazione sportiva attraverso video tutorial, webinar e approfondimenti dedicati ed utili a superare al meglio, da sportivi, questo difficile momento.