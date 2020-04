Il Settore Giovanile e Scolastico augura una Buona Pasqua alle componenti federali

Stiamo sicuramente attraversando un momento particolare e complicato sotto diversi aspetti, che sta condizionando le nostre vite, chiamandoci a un grande sforzo di responsabilità. Un periodo che ci farà vivere una Pasqua anomala, differente dal passato, ma che, spero, possa significare al di là delle distanze che dovremo osservare, un vero “passaggio” verso quelle condizioni di vita che tutti noi speriamo presto di poter riabbracciare. In questo momento di grande difficoltà, ancora più forte sento la necessità in qualità di Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, di comunicare la speranza di un tempo migliore per rimetterci in cammino tutti insieme, più forti e uniti come mai dalla grande passione e dai valori più veri del nostro sport, che nel frattempo abbiamo imparato ad amare ancora più di prima. In un periodo così complesso, in cui stiamo lavorando in grande sinergia, voglio estendere i miei più sentiti auguri al Presidente della Federazione Gabriele Gravina e a tutte le componenti del sistema federale, le Leghe, gli arbitri, i calciatori e gli allenatori. Un grande augurio a tutto lo staff SGS, ai nostri Coordinamenti regionali, alle centinaia di collaboratori tecnici ed organizzativi del territorio nazionale, ai nostri formatori, ai tesserati, alle loro famiglie e alle società con cui continuiamo ogni giorno ad interfacciarci, distanti ma uniti. Un pensiero particolare a chi è impegnato in prima persona per far fronte a questa emergenza: medici, infermieri e volontari, molti dei quali appartenenti alla grande famiglia del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



Buona Pasqua



Vito Tisci

Presidente Settore Giovanile e Scolastico