Il "Primavera Levantese" chiude la stagione dei tornei del Levanto Calcio

Levanto - Con un brillante “Primavera Levantese”, dove le partecipanti sono giunte anche dalla provincia parmigiana, il Settore giovanile del Levanto ha chiuso al “Raso Scaramuccia” la stagione dei propri tornei. Vittoria per la cronaca del Don Bosco Spezia, annata interessata quella 2006 della categoria degli Esordienti, ma ecco com’è andata...



Girone A / Levanto-Sesta Godano Azzurra 2-0, Valgotra-Sesta Godano Azzurra 1-0, Levanto-Valgotra 8-0.

Girone B / Varanese-Sesta Godano Celeste 6-0, Sesta Godano Celeste-Don Bosco Sp 0-4, Varenese-D. Bosco Sp 4-2.



Successivamente via a un Girone Oro con Levanto e Varanese prime nei rispettivi gironi più il Don Bosco quale migliore seconda: Levanto-D. Bosco Sp 0-3, Levanto-Varanese 0-1, Varanese -D. Bosco Sp 0-4; dunque oratoriani primi seguiti nell’ ordine da Varanese e Levanto. Al quarto posto il Valgotra, altra compagine della provincia di Parma come la Varanese, che nella pertinente “finalina” supera per 4-2 il Sesta Godano Celeste e dunque le due squadre sestane agli ultimi due posti…con successo per 1-0 del Sesta Azzurra nella relativa finale. A proposito una settimana prima, nel torneo appunto di Sesta Godano, lo stesso Levanto classe 2006/2007 era arrivato alla “finalissima” (senza gol) persa infine ai rigori coi medesimi salesiani.



Tornando alla “Primavera”, il presidente levantese Dimitri Queirolo alla fine ha premiato pure i due cannonieri di casa Guida e Catania, ricordando per l’occasione la recente vittoria biancoceleste del campionato degli Esordienti Misti 2006/07. E in fatto di segnature nel torneo Guida secondo, con 5 reti, dietro a Mattioni della Varanese con 6.

Adesso per tutti un po’ di riposo, a Moltedi, nella festosa atmosfera insediata dalla favolosa salita in Promozione della Prima squadra.