Il Milan si aggiudica l'ottava edizione del Tatain

Sarzana ( SP ) - Il Milan si aggiudica l'ottava edizione del Torneo Internazionale Tatain, importante kermesse di calcio giovanile riservato alla categoria dei Pulcini 2009 organizzata dalla società rossonera della Tarros Sarzanese per commemorare Carlo Dalle Lucche, detto appunto Tatain, ricordato dagli sportivi sarzanesi e di tutta la Val di Magra per le sue splendide doti tecniche ma anche dalla sua simpatia e semplicità. Un'avventura lunga quattro giorni, che ha visto a Sarzana ben trentadue formazioni con un seguito di famigliare che hanno soggiornato e potuto conoscere le bellezze della città e dei comuni limitrofi, e ben 160 partite disputate sui terreni dello stadio Miro Luperi e nell'impianto sportivo Pasquale Berghini. Gli organizzatori della Tarros Sarzanese, oltre ad alcune tra le più blasonate squadre professionistiche nazionali, sono riusciti a portare anche delle società straniere come il West Ham, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven e la Lokomotiv Moska alzando, cosi, il livello del torneo rispetto agli scorsi anni. La finale a quattro ha visto di fronte Genoa, Milan, Sporting Lisbona e West Ham: alla fine la vittoria è andata al Milan davanti a West Ham e Sporting Lisbona ma tutte le squadre hanno dimostrato grandi capacità tecniche e sportive degne delle maglie che indossano. Premi individuali : Il miglior portiere della manifestazione è stata Romeo Emanuele del Genoa, mentre Simao Veira Costantino dello Sporting C.P è stata premiato come migliore difensore. Va a Reggie Morris del West Ham la coppa come migliore centrocampista, mentre Marci Matteo della Fuorentina si aggiudica la classifica dei migliori marcatori. Padoin Federico della Tarros Sarzanese, invece, va il premio come giocatore più giovane, mentre le formazioni del Renate Calcio e dell'Euro Sport Academy sono state premiate rispettivamente come squadra rivelazione e Preview Puglie.

Soddisfatto il direttore generale rossonero: “ Il Torneo si è svolto nel migliore dei modi – ha dichiarato Stefano Lucchi. “E’ la dimostrazione che quando tutte le componenti lavorano in sinergia il successo è garantito, soprattutto quando parliamo di un torneo che coinvolge migliaia di partecipanti. Ha vinto l’organizzazione, hanno vinto i ragazzi in campo e tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita di un evento che non ha eguali nella nostra Provincia. In questi appuntamenti il calcio giovanile si ritrova ed esprime tutte le sue qualità, un calcio che ha cuore, è leale, per questo è praticato da più di un milione di tesserati. Permettimi di ringraziare la società della Tarros Sarzanese a tutti i volontari che hanno permesso la buona riuscita della manifestazione”.







