Il Mamas Giovani conferma lo staff dirigenziale per nuova stagione sportiva

In sostanza confermato l’organigramma dirigenziale del Mamas Giovani per la stagione calcistica entrante, con Ilario Casto alla Presidenza, Direttore generale Pier Paolo Agotani e Direttore sportivo Roberto Bolognini; Andrea Catarozzolo il Segretario e Liviana Corsale il Cassiere.

Imminente al club spezzino di solo settore giovanile pure l’ufficializzazione dell’organico tecnico, mentre continuano le iscrizioni di “calciatori novelli”, al riguardo possono reperirsi informazioni ai numeri di cellulare 347 / 9772516 e 349 / 8409156 o anche attraverso l’e-mail: mamas.giovani@hotmail.com.

Simpatica “visita” nel frattempo al “Bonanni” (dov’è calcisticamente cresciuto) ove s’è un po’ allenato durante le vacanze, di quel Leonardo Bertolini che sta per intraprendere il proprio secondo anno da professionista nel “vivaio” del Pontedera, Lega Pro…sembra che il primo, all’esterno sinistro classe 2003 ex “torello”, sia andato per niente male. Adesso passa dagli Allievi alla Berretti.