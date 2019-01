Il Magra Azzurri rinnova l'organigramma del Settore Giovanile

Nuove figure anche nei ruoli di direttore generale e di direttore sportivo per la "cantera" dei blues di Santo Stefano Magra. Ecco le loro prime parole ufficiali

Santo Stefano Magra - Rinnovamento nei quadri dirigenziali al Settore Giovanile del Magra Azzurri, a cominciare dal direttore sportivo, carica e ruolo in cui s’insedia quel Roberto Venturi assai noto come ex-calciatore e allenatore di diverse squadre nel levante ligure. Ad annunciarlo è il medesimo direttore generale del “vivaio” Saverio Franchini, a sua volta fresco di insediamento per quanto in società da tanto. "Ringraziamo Roberto per avere accettato di darci una mano a tornare una delle società di riferimento della provincia nello stesso calcio “verde”" - afferma il D.g. - "Ci è voluto poco a capire che era lui la persona giusta, seria e competente. Ritengo che con lui abbiamo trovato proprio ciò che cercavamo."

Venturi, classe 1958, fu buon giocatore ricoprendo quasi tutti i ruoli fra Candor in I Categoria e Ausonia in Promozione. A livello giovanile, era cresciuto nella Litoranea, altro club che oggi non c’è più. Successivamente, era sul punto di passare al Migliarina Teli nell’allora Interregionale e addirittura allo Spezia in quella che era la Serie C, ma gli infortuni glielo impedirono. Nei panni dell’allenatore s’è disimpegnato nei “vivai” di Ponente, Marola, Arsenalspezia e Ponzanese.

"E’ la prima volta che mi cimento nel ruolo di direttore sportivo al di là di una breve esperienza dirigenziale nella pallavolo" - afferma lo stesso Venturi - "Ringrazio il Magra Azzurri per questa opportunità dopo qualche anno di “stop”. La linea? Mettere i circa 150 ragazzi che abbiamo fra le varie categorie nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità calcistiche, senza scordarsi di serietà e disciplina come crescita psicofisica impone, ma nemmeno dimenticare che tutto ciò deve essere anche un divertimento."

Il suo arrivo è però solo la novità più importante appunto, poiché il “Magra” ha allestito per quanto riguarda le proprie fila giovanili tutto un nuovo organigramma, posto che il presidente del sodalizio è sempre Roberto Ferrarini con Enrico Bernardini alla direzione amministrativa.



Organigramma Settore Giovanile Magra Azzurri



Direttore generale - Saverio Franchini, Direttore sportivo e tecnico - Roberto Venturi, Collaboratori tecnici - Lorenzo Conti ed Enrico Carannante, Segreterio – Francesco D’ Acquale, Addetto alla logistica - Mario Brino, Responsabile Centro sportivo della Madonnetta - Vito Serini, Responsabile centro sportivo della Corea - Roberto Casale, Responsabile infrastrutture - Massimo Ratti, Responsabile mezzi di trasporto - Davide Baldi.