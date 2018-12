Il I° Torneo di Natale dello Spezia Calcio va al Valdivara 5 Terre

Il torneo tra i Settori Giovanili delle società affiliate agli aquilotti per le classi 2008 e 2009 ha visto circa 180 bambini partecipanti. Nella finalissima il sodalizio di Beverino ha superato il Colli Ortonovo

La Spezia - Si è svolto questo pomeriggio, presso l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", il 1° Torneo di Natale - II Spezia Academy Cup, che ha visto ai nastri di partenza i giovanissimi calciatori classi 2008 e 2009 delle dodici società affiliate al progetto Spezia Academy per la stagione 2018-2019.

Una giornata di calcio che ha visto l'impianto di via Melara completamente impegnato dai circa 180 bambini di Follo, Magra Azzurri, Colli Ortonovo, Turano, Palleronese, Taggia, Casarza Ligure, La Foce, Primavera Nicolisola, Levanto, Filvilla e Valdivara 5 Terre, che si sono affrontati in contemporanea sui quattro campi del centro sportivo, trasformati per l'occasione in sei campi di calcio a 7.

A dirigere le sfide, tecnici e dirigenti del settore giovanile aquilotto, ma più che la tecnica messa in mostra dai giovanissimi calciatori, è stata l'educazione delle dodici formazioni a risaltare agli occhi dei presenti, con il calcio che sui terreni di via Melara è rimasto un bellissimo gioco, senza prendere altre inopportune forme, portando così in campo quei valori professati dal progetto Spezia Academy e cari allo Spezia Calcio.

Con i genitori sugli spalti a fare un caloroso, ma sempre corretto tifo, a qualificarsi per la finalissima sono state le formazioni del Colli Ortonovo e del Valdivara 5 Terre, che sul campo centrale, con la direzione dell'ex internazionale Luca Maggiani, e davanti alle altre dieci formazioni partecipanti, hanno dato vita ad una bellissima gara che ha visto i giovani calciatori del Valdivara imporsi per 2 a 0 e scrivere così il proprio nome nell'Albo d'Oro della competizione.