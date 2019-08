Il "Fuoricampo" si fa bello per i bimbi della Scuola Calcio La Foce

Nuovo manto in sintetico per il centro sportivo di Rebocco

La Spezia - La Scuola Calcio La Foce attende nuovi giovani calciatori. Sono aperte le iscrizioni per le annate dei 2007, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014, che avranno la possibilità di giocare su due campi a sette di nuova generazione ubicati presso il centro sportivo Fuoricampo di Rebocco in Viale Alpi. Infatti, grazie alla lungimiranza di Francesco Tartarini e Alessandro Stelitano, i terreni del “Fuoricampo” saranno realizzati in sintetico ecosostenibile di nuova generazione grazie ai lavori della ditta Ecosportilaia di Trento, azienda leader del settore, che ha già realizzato svariati campi in Italia. Per iscriversi alla Scuola Calcio telefonare ai seguenti numeri: 3756084283 ( Giacomo Gagliardi ), 3358289034 ( Renato Rossello ).