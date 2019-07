Il Follo Calcio 2012 ufficializza l'ingresso in società del Dottore Gentili

La Spezia - Continua la crescita della società del Follo Calcio 2012, società che ricordiamo fa puro settore giovanile e scuola calcio. Dopo l'annuncio della dottoressa Vagnati, il club bianco blu, ha ufficializzato l'ingresso nei quadri societari del dottore Andrea Gentili.



Il comunicato del club: "Il Follo Calcio comunica di aver inserito nel proprio organico il Dott. Andrea Gentili, laureato in scienze motorie. Come preparatore fisico motorio supporterà gli istruttori nella pianificazione didattica e nella programmazione delle attività più adatte alle diverse fasce d'età, collaborando con la società per migliorare l'attività e monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Come per la Dott.ssa Vagnati un altro tassello nel miglioramento continuo della nostra Scuola Calcio. Anche a lui un sentito ringraziamento e auguri di buon lavoro."