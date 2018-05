Il Follo Calcio 2012 organizza a Giugno un "camp" estivo

Artefice dell’iniziativa ancora una volta il Coordinatore tecnico del Follo, Michele Pappalardo, che collaborerà ad organizzare al meglio questo evento con gli esperti della Koala Sun Play e Manuele Cacicia vice di Davide Nicola al Crotone

Follo - A Follo quest’anno anche un “camp” di una settimana con istruttori qualificati. Grandi preparativi infatti per il “camp” settimanale che si terrà a fine Giugno, alla Cittadella dello Sport follese messa a disposizione dal Follo Calcio 2012, con l’organizzazione della Koala Sun Play: un’associazione con esperienza ultradecennale in questo campo. Con istruttori qualificati provenienti dal Livorno, dalla Lucchese, dall’Empoli e altre società importanti e con una metodologia consolidata che ha dato il via anche ad una vera e propria scuola di tecnica…il “camp” sarà certamente un’ottima occasione di crescita per tutti i ragazzi che vorranno partecipare. Artefice dell’iniziativa ancora una volta il Coordinatore tecnico del Follo, Michele Pappalardo, che collaborerà ad organizzare al meglio questo evento con gli esperti della Koala Sun Play e in particolare Manuele Cacicia (secondo di Davide Nicola nell’esperienza in serie A al Crotone e ora Responsabile tecnico dei Koala Camp).

Si tratta di un’opportunità di formazione pure per gli istruttori del Follo Calcio che potranno partecipare e così attingere dall’esperienza di istruttori professionisti. Perché un “camp” estivo? Perché è un’esperienza unica, educativa e divertente, un’occasione per bambini e ragazzi di imparare e divertirsi giocando e coltivando la loro grande passione; per fare nuove esperienze e amicizie con ragazzi che condividono la stessa passione, per acquisire l’autonomia e la responsabilità di vivere con regole comuni e per l’ambiente sportivo, che li aiuterà a sviluppare il rispetto per i compagni e soprattutto gli avversari. E perché personale qualificato li seguirà per tutto il tempo, garantendo un ambiente sicuro, stimolante e controllato senza pesare sul divertimento che deriva dal praticare lo sport preferito. Per informazioni, “Follo Calcio 2012” su Facebook, oppure il numero della segreteria 0187 / 1870170.