Il Follo 2012 presenta le proprie squadre

In attesa di avviare la nuova stagione dei suoi tornei giovanili, domenica prossima 15/9 col Memorial “Sergio Carpanese” per gli Esordienti classe 2007, il Follo Calcio ha celebrato alla Cittadella dello Sport follese l’apertura della propria annata sportiva; con la presentazione di tutte le sue squadre.

Presenti per l’occasione gli assessori locali Roberta Fabbri che ha fra le sue deleghe Commercio e Attività produttive, Marina Ricco che ha tra le altre quelle a Strutture pubbliche e Agricoltura (entrambe pure consiglieri comunali) e Pasquale Giacomobono, assessore fra l’altro ai Servizi sociali e allo Sport.

Tagliato inoltre il nastro inaugurativo, per l’occasione, di quel campo in sabbia che asseconderà l’attività polivalente e multisportiva del club biancoblu.

Non è magari un caso che sia stato parte della festa lo stesso Follo San Martino, militante in Prima categoria, poiché appare molto probabile la fusione uno di questi mesi fra esso e appunto il Follo che è sodalizio di solo settore giovanile: ne scaturirebbe una complementarietà dalle aspettative più che rosee…