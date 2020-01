Il Follo 2012 presenta il programma dei propri tornei giovanili

Follo - Redatto dal Follo Calcio il ricco programma, abituale ogni anno nello scorcio finale della stagione calcistica, di “memorial” giovanili che terranno banco alla Cittadella dello Sport follese; eccoli: “Vaccarone” domenica 19/4 per i Primi Calci annata 2011, “Maccione” sabato 25/4 per i Pulcini 2009, “Romboni” domenica 3/5 per gli Esordienti 2008, “Bertoni” per domenica 10/5 per gli Esordienti 2007…poi domenica 17/5 il Trofeo “Mazzi” per i Primi Calci 2012 e i Piccoli Amici 2013 e il Trofeo Pink per l’ Under 14 Femminile, a chiudere il Memorial “Tognetti” per i Pulcini 2010 domenica 25/5.

Iscritta di già la Juventus al “Vaccarone”, come il Torino al “Romboni”, Bologna e Roma al “Maccione” (ma sono previste le iscrizioni, in un torneo o l’altro, di altre società di Serie A a cominciare ad esempio dalle genovesi).

Da segnalare altresì che in apertura di anno nuovo, in occasione delle festività, il Follo (sodalizio di solo settore giovanile) ha contribuito con una donazione all’organizzazione “Save the Children” ai progetti di quest’ultima a difesa dei bambini e dei loro diritti in Italia e nel mondo.