Il Follo 2012 guarda all'orizzonte in cerca del riavvio

Follo - Anche il calcio di solo settore giovanile, in provincia, scalpitando scruta l’orizzonte cercando d’individuare quello che sarà il tanto sospirato riavvio dopo lo “stop” imposto dalla pandemia. Un esempio è quella del Follo Calcio.

.

Il direttore tecnico follese, Michele Pappalardo, è orgoglioso di quanto in biancoblu ci si sia preoccupati di svolgere in casa sfruttando la tecnologia per mantenere i contatti fra gli allenatori e i giocatori. Tuttavia il medesimo lamenta che il campo è un’altra cosa e nel contesto fa difetto la stessa realtà scolastica.

.

Gran scalpitio, enorme fremito, insomma. Manca “solo” quel “via”.

.