Il Follo 2012 chiude due tornei e prepara la Follo Cup per gli Esordienti

Follo - Buon successo di pubblico e bella giornata di sport nell’ “Autunno a Follo”, il torneo che il Follo Calcio ha organizzato per ben 24 squadre delle categorie Primi Calci classe 2010 Piccoli Amici 2011.

Tante le partecipanti arrivate da tutta la Toscana e l’intera Liguria oltre alla Pergolettese, scuola calcio “élite” da Crema, Lombardia.

In evidenza il Porcari di Lucca, l’Oltrera di Pontedera), il Psm di Rapallo e sul versante spezzino l’ Arci Pianazze nell’annata 2010…ancora Pianazze e Levante dal lato locale, Picchi di Livorno e Tau di Altopascio, nonché lo stesso Follo in quella 2011.

Riuscito inoltre nello stesso weekend il “Giovani Leoni”, manifestazione molto sperimentale divisa in una sezione a 2 contro 2 a due porte e una a 3 contro 3, a 4 porte.

Infine, domenica prossima 7/10 torna sempre alla Cittadella dello Sport locale la “Follo Cup”, stavolta per gli Esordienti del 2007: di recente, nell’edizione per quelli nati nel 2006, s’era imposto il Livorno. Di seguito le partecipanti; i club professionistici saranno presenti con una squadra sotto leva.

Girone A – Audace Legnaia, Livorno, Psm Rapallo.

Girone B – Bogliasco, Lido di Camaiore, Spezia.

Girone C – Entella, Olimpic 1971, Porcari.

Girone D – Carrarese, Follo, Venturina.

A seguire il programma.

Ore 9.30 / Lido-Spezia e Follo-Carrarese, 10 / Livorno-Psm e Porcari-Entella, 10.30 / Bogliasco-Lido e Venturina-Follo, 11 Psm-Audace ed Entella-Olimpic, 11.30 / Spezia-Bogliasco e Carrarese-Venturina, 12 / Audace-Livorno e Olimpic-Porcari.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 un quadrangolare per le prime classificate alla mattina, uno per le seconde e uno per le terze.