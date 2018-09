Il Don Bosco di Fregoso trionfa il Torre Castruccio

È il Don Bosco Spezia Calcio ad aggiudicarsi la categoria Under 16 del Torre di Castruccio, torneo di calcio giovanile organizzato dal San Marco Avenza e giunto alla sua tredicesima edizione.

I 2003 dell'inedito trio Fregoso, Andreoni e Nardi, come sempre accompagnati dal dirigente Massini, ancora alla ricerca della miglior condizione in vista del campionato regionale con inizio a fine ottobre (i salesiani sono qualificati di diritto dopo la conquista del titolo provinciale nella stagione precedente), si sono tolti lo sfizio di mettere l'ennesimo trofeo in bacheca.

Dopo il pareggio iniziale a reti inviolate di con l'Aullese, i rossoneri hanno regolato nel girone eliminatorio il Ricortola grazie alle reti di Massini e Murati ed i padroni di casa del San Marco Avenza grazie alla rete di Toso.

Nell'attesissimo derby spezzino di semifinale, contro il Canaletto, è sempre Toso a togliere le castagne dal fuoco grazie ad una punizione magistrale.

In finale, di nuovo contro l'Aullese, i salesiani, dopo lo svantaggio iniziale, sono riusciti a ribaltare il risultato ancora grazie a Toso che, con una pregevole doppietta, ha regalato l'ambito trofeo ai propri compagni.



Di seguito la rosa a disposizione dei mister:

Portieri: Canali Matteo, Tonelli Lorenzo

Difensori: Pagani Lorenzo, Maggiani Filippo, Bendinelli Christian, Gaboardi Alessio, Maggiani Tommaso, Morelli Matteo, Cabano Filippo

Centrocampisti: De Angelis Mirko, Sciuti Filippo, Lertola Samuele, Massini Federico, Crovara Matteo

Attaccanti: Pirina Mattia, Sarti Riccardo, Murati Wesley, Giuliano Federico, Napoletano Matteo, Toso Valentino

Allenatori: Fregoso Alberto, Andreoni Massimo, Nardi Mattia