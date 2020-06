Il Colli Ortonovo riparte dalle certezze di sempre

Castelnuovo Magra ( SP ) - La Società Sportiva Calcistica APD Colli Ortonovo riparte, per la nuova stagione calcistica 2020/2021, dalle certezze di sempre, quali la professionalità, la competenza e la tanta passione più volte dimostrata da tutto l’organigramma dirigenziale e tecnico. Nella sede di Via del Carbone a Castelnuovo Magra, si sono ritrovati, rispettando le misure in materia di contenimento del contagio da Covid-19, la massima dirigenza per una prima riunione con i tanti confermati allenatori delle passate stagioni sportive e per dare il caloroso benvenuto ai nuovi mister che fin da subito hanno dimostrato entusiasmo e appartenenza non solo al nuovo progetto calcistico ma, soprattutto a quello socio-educativo per i bambini e bambine. Il Presidente Venturini Enrico, il Direttore generale Giuseppe Ponzanelli e il Direttore Sportivo Massimo Bardini hanno illustrato le tante iniziative sportive, in attesa di ricevere un quadro più chiaro relativo alla partenza della nuova stagione da parte del CONI, confermando i lavori del nuovo Campo in erba sintetico a 11 con i lavori di illuminazione e modernizzazione, confermando la presenza della squadra femminile, orgoglio di tutta la società e nell’occasione è stato anticipato la nuova campagna promozionale #WeAreOrange , progetto tutto interno della neonata Area marketing della società, per promuovere la territorialità della Società in un nuovo contesto ad alto coinvolgimento emotivo e non solo pensando ai risultati sportivi. Di seguito la guida tecnica delle annate calcistiche dal 2004 al 2015 saranno affidate ai seguenti allenatori: 2015 Bertini Andrea, 2014 Alpinoli Ivano, 2013 Sergiampietri Marco, 2012 Palagi Matteo e Andrenucci Luca, 2011 Spinetti Antonio, 2010 Pampana Luca e Marsili Micheal e nei 2009 Ricci Diego e Negri Aldo, 2008 Lambruschi Diego e Ferulli Diego, 2007 Conti Marco e Rouched Omar, 2006 Conti Gabriel e Vacchino Davide, 2005 Ravecca Luca e Grande Riccardo, 2004 Daniele Da Prato e Costa Cristian. La squadra femminile è affidata a Mammone Biagio e Mammone Domenico, Coordinatore motorio Prof. Lambruschi Jacopo. Auguriamo a tutto lo staff tecnico, un buon lavoro e ricco di soddisfazioni !