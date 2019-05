Il Ceparana vince il campionato Giovanissimi Und. 15 della Spezia

La squadra rossonera di mister Fabio Centi con questo risultato si è aggiudicata la possibilità di partecipare al campionato regionale di categoria nella prossima stagione. Vittoria dedicata ad Antonello Carpanese e Susan Hepburn

Bolano - Grande la soddisfazione nel settore giovanile dell’Asdc Ceparana Calcio per la vittoria del Campionato Giovanissimi U15 Provinciali La Spezia Girone A 2018/2019, riservato all’annata 2004. Infatti con la vittoria ottenuta tra le mura amiche di sabato 4 maggio, la compagine di Mister Fabio Centi si è aggiudicata con pieno merito il titolo provinciale e di conseguenza la partecipazione al campionato regionale di categoria per la prossima stagione.

I ragazzi rossoneri secondo la classifica ufficiale hanno ottenuto 55 punti in 20 partite con un pareggio e una sola sconfitta. Una squadra ben quadrata e tecnicamente attrezzata quella dei giovanissimi con una difesa ben organizzata, la migliore del torneo con 7 reti subite, e con un attacco prolifico con ben 100 reti all’attivo. Mentre nella classifica generale le vittorie sono 24 con un pareggio e una sconfitta con 151 gol all’attivo e solo 9 reti subite.

La crescita di questo gruppo è stata visibile con un impegno costante e nel rispetto delle regole e dei comportamenti dettati dai tecnici e dai dirigenti della società. I ragazzi di mister Fabio Centi hanno iniziato la stagione ufficiale disputando le gare di qualificazione della Coppa del Presidente vincendo tutte e quattro le partite e classificandosi al primo posto nel girone riservato alla nostra provincia, guadagnando di fatto l’accesso alle fasi finali che vedranno il Ceparana inserito nel girone S2 opporsi al Sestri Levante e all’Athletic ClubLiberi, la vincente di questo triangolare disputerà la finalissima contro la vincente del girone S1 dove si sfideranno Football Genova Calcio, Imperia e Vado.

“Hanno disputato un campionato straordinario" – commenta entusiasta il Vice presidente dell’Asdc Ceparana Calcio Andrea Ricci – “La cosa più gratificante per la nostra società, sta nel fatto che molti di questi ragazzi giocano insieme nella nostra Scuola Calcio dall’età di 6 anni, li abbiamo visti crescere e migliorare nel corso degli anni, fino ad arrivare a questo importante traguardo,”

Appena finita la partita, al campo Cipriano Incerti sul suo splendido manto erboso, sono iniziati subito i festeggiamenti, con tutti i componenti della società rossonera compresi atleti e tecnici di tutte le annate del Ceparana, che hanno invaso il terreno di gioco per gioire con i protagonisti della stagione, con i tecnici e con i dirigenti di una società il cui impegno nel settore giovanile è sempre altissimo.

“Questa vittoria è il frutto di anni di sacrifici e di un duro lavoro dove abbiamo lavorato oltre che sull’aspetto tecnico anche sull’educazione e sui principi di etica e sportività, valori ai quali non siamo mai venuti meno, voglio dedicare questa vittoria ad Antonello Carpanese e Susan Hepburn che da lassù ci indicano la via” – queste le parole a caldo di un commosso Pier Francesco Fazzolari.

“E’ giusto festeggiare adesso" – conclude il Direttore Generale dell’Asdc Ceparana Calcio - "poi, dopo il meritato riposo, la testa dovrà tornare alle finali della Coppa del Presidente, che inizieranno a breve e ci vedranno impegnati in un'altra entusiasmante competizione. Il prossimo anno, poi, inizierà una nuova affascinante avventura, con i ragazzi che saranno impegnati in un campionato di categoria superiore, gli Allievi fb regionali, dove sarà curioso ed affascinante vedere i nostri bravissimi ‘campioncini’ confrontarsi con realtà superiori e attrezzate. Intanto ci tengo a ringraziare personalmente, uno ad uno, tutti i ragazzi, il mister Fabio Centi, il Responsabile del settore giovanile e della Scuola calcio, Leonardo Luti e il suo Vice Pier Francesco Fazzolari che con la loro passione, e dedizione sono stati, è, saranno sempre, indispensabili per continuare la crescita della società e puntare ad obiettivi sempre più importanti. Un grazie, ovviamente, anche al nostro preparatore Martino Spiga, e a tutti i genitori di questi meravigliosi quindicenni che ci hanno regalato una stagione stupenda, sperando che ce ne siano altre da vivere insieme con la stessa intensità e passione.. "



Di seguito la rosa e lo staff tecnico e dirigenziale che ha conquistato il titolo Provinciale:



Agolli Daniel,Anelli Cristian,Baruzzo Davide,Baruzzo Lorenzo,Candriello Giorgio Maria,Castagnoli Davide,Chiesa Gianmarco,Chiocca Andrea,Dakavelli Loris,Fazzolari Filippo,Gelidi Alex,Gilli Michel,Giobbe Thomas,Luti Mattia,Mai Cristian,Martini Alex,Pinto Cristian,Pomoachi Davide,Regolo Simone,Scappazzoni Stefano,Scatigna Marco,Seravini Samuele,Serci Mattia,Spiga Michele,Vernazza Elia.



Responsabile Settore Giovanile e Scuola Calcio: Luti Leonardo



Vice Responsabile Settore Giovanile e Scuola Calcio e Dirigente Accompagnatore : Fazzolari P.Francesco



Allenatore: Fabio Centi



Dirigenti Accompagnatori: Tonelli Marco, Lotta Francesco, Lotito Maria, Amadi Samanta, Capone Nando.



Preparatore Atletico: Spiga Martino



Guido Lorenzelli

Collaboratori Tecnici: Vicaretti Simplicio, Danese Alessandro, Beghè Saverio, Ricci Maicol.