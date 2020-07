Il Ceparana ha scelto il nuovo allenatore della formazione Juniores

Asdc Ceparana Calcio comunica che l'allenatore della formazione Juniores per la stagione 2020/2021 sarà mister Gianluca Conti, a darne notizia è il Direttore Sportivo Emiliano Barabino.



Mister Conti in qualità di allenatore é stato alla guide di compagni lunigianesi di settore giovanile, in campionati provinciali e regionali toscani per poi passare dietro la scrivania con il ruolo di Direttore Tecnico della Palleronese.



Esperienza, competenze calcistiche e una laurea in scienze della formazione con indirizzo sportivo motorio sono il biglietto da visita di un tecnico preparato, che unitamente al Direttore Tecnico Jacopo Foschi a Francesco Leone e Francesco Grilli porterà avanti il percorso di crescita attraverso un progetto formativo, che investirà oltre che tutto il settore giovanile anche la prima squadra, Juniores e Allievi 2004.



L'obiettivo é quello di realizzare un modello di allenamento per li sviluppo della tecnica e della tatttica che sia comune a settore giovanile e prina squadra, al fine di ottenere un incremento delle qualità individuali del giocatore e al contempo favorire la pratica e lo sviluppo di un calcio collettivo e possibilmente spettacolare ed efficace.



Il Presidente della società Diego Bancallari unitamente a tutto il Consiglio Direttivo porgono un caloroso benvenuto a Mister Gianluca Conti in una stagione la prossima che per forza du cose sarà diversa e impegnatuva per tutti.