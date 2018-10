Il Ceparana alla giornata formativa delle Torino Academy

I giovanissimi atleti rossoneri delle annate 2007 e 2010 hanno anche sfilato prima di Torino - Frosinone

Bolano - Ennesima esperienza gratificante per il settore giovanile dell’Asdc Ceparana Calcio, le annate 2007 e 2010 rossonere, che sono state invitate alla prima sfilata riferita al progetto Torino F.C. Academy per la stagione sportiva 2018/2019 che si è svolta prima dell’incontro Torino Frosinone, ottava giornata di andata del Campionato Serie A Tim, disputata il giorno venerdì 5 ottobre 2018.

Sempre in ottica di aggregazione e di condivisione del progetto Torino F.C. Academy, è stato abbinato all'evento di cui trattasi lo svolgimento di una lezione tecnica alla presenza dei tecnici del Torino F.C. Academy nonché di sedute d'allenamento ludico-motorie e di un Torneo dedicato alle Categorie dell'Attività di Base ai tesserati dell’ Asdc Ceparana Calcio nati negli anni 2007 e 2010, i ragazzi rossoneri del Ceparana dopo aver pernottato nel capoluogo piemontese si sono recati presso gli impianti sportivi del Torino F.C. Academy la mattina del giorno seguente la sfilata, dove per tutta la giornata hanno potuto apprendere insieme ai tecnici e ai dirigenti la metodologia del Torino F.C. Academy.

La manifestazione si è svolta alla presenza di Teodoro Coppola, responsabile di tutte le Academy Torino nazionali ed estere e dei suoi collaboratori.

Nella giornata di domenica era presente Torino Channel (visibile sul canale 234 di Sky) che ha ripreso parte delle gare.

I ragazzi dell’Asdc Ceparana Calcio hanno mostrato ottime prestazioni sul campo, ma soprattutto hanno potuto godere di un momento d’incontro e di scambio culturale con squadre di coetanei provenienti da tutta Italia.

Lo spirito agonistico visto in campo ha lasciato anche spazio al divertimento e alla socializzazione, nel rispetto dello slogan del Torino per cui non ci sono “né vincitori né vinti”.

Alla fine del Torneo i consueti saluti e rientro a casa stanchi ma felici di aver trascorso due giorni con i professionisti del Torino FC.

Prossimi appuntamenti vedranno la società rossonera partecipare e organizzare Tornei nazionali ed esteri Insieme a tutte le Academy del Torino FC.