Il Canaletto dedica un memorial a Paolo Rabajoli

La Spezia - Un torneo come proprio lui avrebbe voluto che dello sport giovanile e dello Spezia calcio ne ha fatto una ragione di vita. L’Usd Canaletto Sepor, organizza oggi il 1° Memorial “Paolo Rabajoli” per ricordare il compianto giornalista sportivo per anni giocatore delle giovanili canarine. La rassegna nazionale si svolge in collaborazione con Good Job srl e RI.C.EL. srl

sui rinnovati campi del “Fuoricampo” a Rebocco ed è riservato alla categoria Pulcini 2009. Nove le società partecipanti, provenienti anche da fuori provincia che si sfideranno per l’intera giornata. Ecco il programma. Campo A: alle 9.30 Canaletto Giallo-La Foce, alle 10.00 Perdente-Sammargheritese, alle 10.30 Vincente-Sammargheritese, alle 11 Canaletto blu-Arci Pianazze, alle 11.30 Perdente-Rivasamba, alle 12.00 Vincente-Rivasamba. Campo B: alle 10.00 Don Bosco-Academy Massa Montignoso, alle 10.30 Perdente-Caperanese Entella, alle 11.00 Vincente-Caperanese Entella. Nel pomeriggio dalle 15 le finali con la suddivisioni delle squadre in tre gironi (Bronzo, Argento, Bronzo) a seconda dei risultati mattutini. Il triangolare di finale si svolgerà a partire dalle 16.30. Interverranno parecchi amici e colleghi che hanno condiviso momenti stupendi con un uomo di sport meraviglioso come Paolo.