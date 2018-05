Il Canaletto Sepor vola in Croazia

La formazione canarina dei Giovanissimi 2003 e 2004 sarà impegna nel torneo internazionale "Amfora Cup"

La Spezia - Grande soddisfazione, ma anche un bellissimo momento di aggregazione per il settore giovanile del Canaletto Sepor che parteciperà con i Giovanissimi regionali e sperimentali 2003 e 2004 alla 20^ edizione del torneo internazionale “Amfora Cup” che si svolgerà ad Umago in Croazia dal 18 al 21 maggio prossimo. Alla prestigiosa rassegna riservata alle categorie dal Under 9 all’Under 17 prenderanno parte 110 squadre provenienti da Italia, Croazia, Germania, Belgio, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Svizzera.

Alla trasferta oltre ai tecnici Luca Sparvieri e Giacomo parteciperanno i dirigenti Michela Bianchi, Giuseppe Tattoli, Paolo Danmotti e Michele Joli.

Nei Giovanissimi 2003, quattro gironi da tre squadre con i canarini che se la vedranno con i tedeschi del Mtv Diessen e gli austriaci del Asko Wolfnitz. Le prime due classificate vanno ai quarti di finale.

I Giovanissimi sperimentali 2004 se la vedranno con gli sloveni Fk Caslav e Tj Sokol Tepla e gli austriaci Budafoki L.C. e del Asko Wolfnitz: «Una splendida occasione per far vivere ai ragazzi un’esperienza di sport - afferma Sabrina Benassi, responsabile della comunicazione dei gialloblu - amicizia e confronto con altre realtà giovanili, uno splendido momento di crescita, dopo le fatiche positive dei campionati Giovanissimi regionali. Siamo tutti molto felici di questa splendida esperienza che anticipa la trasferta in Spagna degli Esordienti 2005»