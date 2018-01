Il Canaletto Sepor trionfa nella settima edizione del Trofeo Ilio Montegriffo

La Spezia-E’stata un’autentica festa di sport la giornata finale del 7° trofeo “Ilio Montegriffo” la rassegna riservata ai Primi Calci 2010 inserita nella rassegna denominata “Natale Canarino 2017” con la quale il Canaletto Sepor, vuole ricordare personaggi che hanno fatto la storia della gloriosa società canarina.

Sul nuovo sintetico del campetto a 5 del “Nando Cavallotti, inaugurato per l’occasione con l’intervento per la rituale benedizione di Don Luigi Vegini, la società gialloblu ha ricordato Ilio Montegriffo, uno dei suoi primi dirigenti, eccentrico, umile, generoso, scorbutico, ma molto amato dai suoi ragazzi, custode prima del “Nannipieri” e poi del “Tanca” per oltre 40 anni. Incredibile l’episodio quando dopo una vittoria storica a quei tempi (4-2) del Canaletto con lo Spezia, lui pensionato da poco con gli arretrati presi, regalò 2 mila lire a testa ai giocatori e parliamo degli anni ’60: «Rivisto dopo tanto tempo - ricorda l’ex canarino Maurizio Tassara - fu un gesto grande e commovente che colpì tutti per il suo significato, era il suo modo di dirci grazie per una grande soddisfazione che gli avevamo dato».

Sono i canarini di Alfonso Pistone ad alzare al termine l’ambito trofeo a punteggio pieno, precedendo il Magra Azzurri di Lorenzo Tinfena e La Foce del duo Giacomo Gagliardi e Alessandro Sole.

Tutti i baby atleti sono stati premiati con il medesimo riconoscimento offerto dalla Locanda Alinò degli appassionati Ciro e Beppe Di Cristo.

Alle premiazioni coordinate dal direttore generale Fabrizio Vaccarini sono intervenuti il presidente gialloblu Claudio Cerrone, il responsabile tecnico della scuola calcio Angelo Colletta e i dirigenti Ugo Questa, Alteo Bolognini, Michela Bianchi e Sabrina Benassi.



Primi Calci 2010

Giornata finale: Canaletto A-Canaletto B 3-0 (Pisani 2, El Hasnaoui), La Foce-Magra A. 1-0 (Signanini), Ceparana-La Foce 1-2 (Tomai; Martinez, Affiane), Canaletto A-Magra A. 3-1 (El Hasnaoui 2, Banbacaro; Tinfena), Ceparana-Canaletto B 1-2 (Del Bello; Bassano, Khayar).

La Foce: Lisi, Cerruti, Affiane, Martinez, Gongora, Pita, Signanini. All.ri Gagliardi e Sole. Ceparana: Neri, Romai, Ricci, Turturro, Del Bello, Panada, Bernardini. All. Ricciardone. Magra Azzurri: Mavilla, Ravenna, Eloy, Affanni, Brizzi, Tinfena D., Valerio. All. Tinfena L. Canaletto A: Bergitto, Balsano, Bambacaro, Cuva, Pisani, El Hasnaoui, Rollandi. All. Pistone. Canaletto B: Rossi, Grillo, Bassano, Pirina, Ballerini, khayar, Vavazzoni, Parraga, Natali. All. Baldassare.

Classifica: Canaletto A 9, Magra A. 6, Canaletto B e La Foce 3, Ceparana 0.

Esordienti 2006.

Gir.A: Tarros B-Aullese 3-3 (Landi, Jendouibi, Sturli; Rosaia 2, Lazzeroni). Gir.B: San Marco-Mamas 4-1 (Vatteroni, Sommovigo, Mosti 2; Agotani). Gir. C: Canaletto B-Don Bosco 1-1 (Cecchinelli; Islam).

Giovanissimi 2004: Borgo-Magra A. 0-1 (Pellegrini), Tarros-Don Bosco 1-2 (Lunghi; Manfroni, Bordino).