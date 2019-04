Il 16° Pisa World Cup parla spezzino

La Spezia - Si è conclusa lunedì di Pasquetta, con le finali presso gli impianti sportivi di San Giuliano Terme (PI) la sedicesima edizione della Pisa World Cup, torneo internazionale di calcio giovanile. Come ormai da tradizione consolidata degli ultimi anni hanno partecipato al Torneo, nella categoria Allievi, due delle principali società della nostra provincia, il Don Bosco Spezia Calcio e l'Arci Pianazze, entrambe con l'annata 2003.

Le due formazioni, stabilmente nelle posizioni di vertice del campionato regionale Under 16, si sono fermate solo di fronte ai 2002 della Torre, squadra di Bergamo che ha fatto valere la propria superiorità fisica, con 4 calciatori che hanno già esordito in prima categoria lombarda.

Ma andiamo per ordine ed analizziamo il cammino delle due squadre spezzine nel torneo.

Nel girone di qualificazione, l'Arci Pianazze, guidata in panchina dai mister Ierrobino e Morettini, ha sconfitto nettamente (6-0) il Luzzara Calcio A (RE) grazie al poker di reti di Marianelli ed alle singole di Cardovilli e Dal Mas, ha superato di misura (2-1) il Real Forio (NA) con una autorete ed il gol ancora di Marianelli ed è uscito sconfitto di misura dal confronto con la Lavagnese (1-2) con la marcatura di Lombardo. Passati in semifinale grazie alla differenza reti, hanno incontrato in semifinale gli Under 17 de La Torre (BG): quando già si intravedevano i calci di rigore, al termine di una partita molto tirata, rigori che avrebbero potuto proiettare le Pianazze a disputare in finale un derby tutto spezzino, sono stati i bergamaschi a passare in vantaggio spegnendo il sogno degli spezzini. Pianazze quindi classificate al terzo posto del Torneo.

Per il Don Bosco di mister Fregoso il torneo si era aperto con il pareggio (1-1) contro il Luzzara Calcio B (RE) con la marcatura di Guzzoni e la netta vittoria (4-0) contro il Dresano (MI) grazie ai gol di Massini, Lertola, Guzzoni e Napoletano. Non disputando la terza partita del girone per il forfait all'ultimo minuto del Don Bosco Mazzola, e per una formula abbastanza discutibile negli accoppiamenti di semifinale, i salesiani, passati come primi del girone, hanno ritrovato in semifinale il Luzzara Calcio B (RE): risultato mai in discussione, un netto 2-0 (reti di Massini e Guzzoni) che ha portato il Don Bosco alla finale del pomeriggio contro La Torre (BG). Al termine di una partita condizionata dal maltempo e da alcune decisioni discutibili del direttore di gara, è uscita la netta superiorità fisica dei 2002 bergamaschi (0-2 il risultato) che hanno potuto alzare il trofeo al cielo. Don Bosco secondo classificato.



Entrambe le formazioni hanno confermato, in terra pisana, quanto di buono stanno facendo nel campionato regionale di competenza. L'Arci Pianazze, grazie ad un girone di ritorno strepitoso, hanno, in un colpo solo, cancellato l'opaca partecipazione al campionato regionale della scorsa stagione e confermato di essere, con il Don Bosco Spezia Calcio, squadra di punta della leva 2003.

Il Don Bosco, dopo l'anno di purgatorio e di assoluto dominio nel Campionato Provinciale della scorsa stagione, ha ancora una debole speranza di passare alle finali regionali, finali che sarebbero il coronamento di una stagione che tra alti e bassi li ha sempre visti ai vertici del campionato regionale.