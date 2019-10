I giovani dello Spezia Calcio fanno loro il II Trofeo Antonello Carpanese

Bolano - Lo Spezia Calcio si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Nazionale Antonello Carpanese, gli aquilotti si sono imposti nell’ordine davanti a: Ceparana Calcio, Empoli Football Club, Don Bosco Spezia, Genoa Cricket and Football Club, San Marco Avenza ,A.s.d. Calci 2016,Academy Porcari. Nella finalissima ottimamente giocata da entrambe le formazioni i bianchi di mister G.Grassi hanno avuto la meglio sui padroni di casa del Ceparana allenati dal duo A.Danese, L.Tonelli coadiuvati dagli instancabili e preziosi dirigenti Giordano

Queni e Francesca Corvi.

I giovani aquilotti si sono imposti per 2 a1 con reti di El Hasna Oui Yassin e Giacomo Zappelli ai quali ha risposto Federico Guarini del Ceparana Calcio. Tutte le compagini oltre ad offrire un buon gioco hanno mantenuto un comportamento esemplare, leale e corretto per tutta la durata del Torneo, al termine come di consueto la cerimonia delle premiazioni per tutte le compagini a cura dell’Assessore alle politiche sociali del comune di Bolano Elisa Scappazzoni,

unitamente a tutta la dirigenza dell’Asdc Ceparana Calcio.

Asdc Ceparna Calcio e Adf Ceparana Calcio Amatori ringraziano tutti gli atleti,i mister, dirigenti e i genitori per la folta partecipazione e per il calore trasmesso a tutti i giovani atleti scesi in campo.

Un ringraziamento particolare da parte delle società organizzatrici va a Garabini Fernando Edicola , Pizzeria Ristorante Nuovo Capatò, Pizzeria Ristorante Vecchia Napoli, Pizzeria Ristorante La Tana nel Bosco, Pizzeria Dante, Pizzeria Nicodè, Coalfer infissi, Agip di Datteri Roberto, Tabaccheria il Quadrifoglio di Rocchi Roberto per la fattiva collaborazione e il sostegno fornito durante lo svolgimento del secondo Trofeo Nazionale Antonello Carpanese.

Prossimo appuntamento per quanto concerne i Tornei a carattere nazionale organizzati da Asdc Ceparana Calcio è previsto nel mese di dicembre, in tale periodo si svolgerà il III Memorial Roberto Puccetti dove a scendere in campo saranno le categorie esordienti delle annate 2007 e 2008.