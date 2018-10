I giovani del Don Bosco Spezia fanno loro il "Torneo di Fine Estate"

La Spezia - Si è concluso con la vittoria del Don Bosco Spezia dei mister Dennis Maggiani e Luciano Savani, il Torneo di Fine Estate organizzato, come di consueto in questo periodo, dal Colli Ortonovo per la categoria Pulcini 2009.

La competizione ha visto ai nastri di partenza 8 squadre suddivise in 2 gironi. Nel girone A Don Bosco Spezia, Croce Verde Viareggio, Colli Ortonovo B e Follo. Nel girone B Borgo, Don Bosco Fossone, Ceparana, Colli Ortonovo A.

I bimbi del Don Bosco hanno vinto il proprio girone a punteggio pieno battendo nella prima giornata la Croce Verde per 5-1 (Capponi 2, Mangano, Richichi, autorete), successivamente il Colli Ortonovo B per 5-4 (Bernardi 3, Mangano, Salerno) ed infine il Follo per 4-1 (Fazi, Beltrano, Pintus, Mangano). Il primato nel girone dava ai rossoneri il diritto di giocare la finale per il 1/2 posto contro la vincente dell’altro girone, i padroni di casa dei Colli Ortonovo A.

Al termine di un match equilibrato a spuntarla sono stati proprio i bimbi guidati per l’occasione da mister Savani, che si sono imposti per 2-1 grazie alle marcature di Capponi ed Ascoli.

Questi i bimbi impiegati nelle varie giornate del torneo: Gabriel Sanges, Lorenzo Ascoli, Sergio Ronco, Giacomo Beltrano, Giovanni Richichi, Guglielmo Capponi, Paolo Mangano, Vicente Narlin, Flavio Cuni, Ryan Emovon, Lorenzo Pontali, Riccardo Resasco, Matteo Bernardi, Davide De Fraia, Samuele Fazi, Gianmarco Pintus, Gabriele Salerno, Andrea Calzetta.