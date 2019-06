I° Torneo Città di Forte dei Marmi, è trionfo Tarros Sarzanese

Forte dei Marmi - I rossonesi della Tarros Sarzanese, guidati in panchina da mister Gabriele Lucchinelli, si aggiudicano il 1° Torneo Città Forte dei Marmi 2019 riservato alla categoria Allievi Under 16 leva 2003, battendo ai calci di rigore i locali del Forte dei Marmi 2015. I sarzanesi inseriti nel girone B con i “cugini” del Canaletto Sepor, Margine Coperta e Pieve S.Polo hanno conquistato il primo posto nel girone con 7 punti in virtù delle due vittorie con il Canaletto(2-0) e i lucchesi del Pieve S. Paolo(2-0) pareggio per 1-1 con il Margine Coperta. Invece gli avversari della finalissima hanno vinto tutte e tre gli incontri del raggruppamento A battendo nell’ordine il Valle di Ottavo(2-1),la Massese(3-1) e gli spezzini dell’Arci Pianazze (2-1), nelle semifinali la Tarros ha sconfitto l’Arci Pianazze con il classico risultato all’inglese (2-0)mentre il Forte dei Marmi compagine neopromossa nel campionato d’elite ha avuto la meglio contro il Canaletto per tre reti a uno.

La finale giocata a grandi ritmi ha visto prevalere le due ottime difese sui reciprochi attacchi, nonostante la imminente chiusura della stagione sportiva le due compagini hanno mostrato ancora una degna condizione atletica, poche emozioni nei due tempi regolari, da segnalare ad inizio ripresa la punizione dal limite del sarzanese Lenzi ben deviata in angolo da Nocchi. Nella lotteria dei penalty la Tarros sfrutta al meglio gli errori dei versiliesi con due tiri fuori porta e uno parato. Presenti al “Necchi Balloni” oltre a diversi addetti ai lavori il nuovo responsabile del Settore Giovanile rossonero Mirco Nardi ex tecnico e icona indiscussa del panorama del calcio dilettanti e non, che dall’inzio della prossima stagione prenderà il posto di Oreste Petrucci.

Amara invece la finale per i Giovanissimi del sodalizio di Sarzana. L'Under 14 leva 2005 di mister Cristiano Pigerini vengono sconfitti nella finalissima dal Margine Coperta per 2-0. Dopo il primo tempo chiuso sul nulla di fatto i sarzanesi cedono nella seconda frazione di gioco con i punti siglati dai pistoiesi in fotocopia.



Tabellini



Finale 1°/2° posto



Forte dei Marmi-Tarros Sarzanese 0-0 (2-3 d.c.r.)

Sequenze rigori : Inizia il Forte dei Marmi con Ricci(gol),Lenzi(gol), Cardillo (fuori),Tartarini(gol),Sodini (parato),Maurelli(gol), Aquilante(gol), Catena(parato), Balduoni(fuori).



Forte dei Marmi : Nocchi, Vita, Luisi(18’st. Corti),Aquilante,Lazri(16’st. Cardillo), Ricci, Sodini, Dazzi, Sgadò(10’ st. Marinari),Balduoni,Maggi All. Bertelloni

Tarros Sarzanese :Pellegrini, Fazio, Cargiolli(28’ st.Lombardi), Melis(23’st. Campoli), Stradini(19’st. Dumani), Tartarini, Catena, Paganini(8’st. Giannarelli), Lenzi, Landi.(17’st. Maenza).All. Lucchinelli

Arbitro : Gravina di Viareggio





Margine Coperta-Tarros Sarzanese 2-0

Marcatori : 6’st. Iaropoli, 24’st. Amelia M.



Marg.Coperta : Amelia Mattia, Tisca, Amelia Mirko, Kaja, Meoni,Moncini, Iaropoli, Benedetti, Mema, Vanni, Grazzini ( Corbani, Musetti, Conti, Gabadoni, Moretti, Neri, Sancredi)All. Boccaccini

Tarros Sarzanese :Storti, Ferrari, Parma, Bartolini, Iacob, Mette, Francalanci, Sartori, Luca, Benettini, Bianchi( Garofano, De Vivo, Grieco, Mattioli, Mannelli) All. Pigerini

Arbitro: Cagnoli di Viareggio