I Pulcini del Magra Azzurri si impongono a Monti

Santo Stefano Magra - La Scuola calcio del Magra Azzurri chiude col botto, grazie alla vittoria dei suoi Pulcini 2008 al Torneo dell’ Unione Sportiva Dilettantistica Monti, ovviamente a Monti…poco prima peraltro i suoi “altri” Pulcini, quelli di classe 2007, si erano imposti al “Next Generation” ad Aulla.

La squadra allenata da Sergio Putignano (assistente Velia Venturini) s’è via via imposto nel contesto, oltre che ai padroni di casa, al Filvilla e all’ Aullese sino a battere per 1-0 in finale la Palleronese. Questo il parco-giocatori protagonista per l’occasione: Accardo Federico, Andreoli Alessio, Bernardini Tommaso, Brutti Lorenzo, Del Sarto Mattia, Elsa Giacomo, Giuliano Raffaele, Guerci Pietro e Putignano Leone.

Nel frattempo, il Settore giovanile del “Magra” sta allestendo l’organigramma tecnico-dirigenziale per la nuova stagione calcistica, in cui peraltro consterà pure di una squadra di Allievi del 2003; annata quest’ultima in cui il “vivaio” ponzano-santostefanese era assente nella stagione appena conclusasi.