I Pulcini 2008 del Valdivara 5 Terre trionfano al I memorial "Alfonso Pistone"

La Spezia - Il Valdivara 5 Terre si aggiudica per la categoria Pulcini 2008, la finalissima del 1° Memorial “Alfonso Pistone”, prestigiosa rassegna che il Canaletto Sepor ha voluto dedicare all’indimenticabile allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino, vincitore di un titolo regionale Giovanissimi nella stagione 1991/92 in finale 2-1 contro la Pegliese con i ragazzi della classe 1977.

Grande la cornice di pubblico intervenuta al campo “Tanca” di questa rassegna che si svolge con il patrocinio di Good Job srl e Ricel srl ed è riservata alle scuole calcio spezzine e delle province limitrofe al via con ben 70 formazioni.

La compagine guidata da Christian Codognotto e Ermanno Beniamini ha superato in una combattuta finale, giocata in notturna al “Tanca” la Tarros Sarzanese del duo Davide Conti e Vincenzo Vingiano grazie alle reti di Matteo Tomaino, Marcello Morini e Samuele Pagani.

Alle premiazioni coordinate dal responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, dal presidente degli allenatori spezzini Alteo Bolognini e dal dirigente Paolo Maggiani sono intervenuti i famigliari del compianto Alfonso, il fratello Giovanni, la figlia Barbara, i nipoti, Matteo, Luca e i gemelli Mattia e Samuele.

Nei Pulcini 2010, volano in finale le due squadre canarine che superano la Santerenzina e l’Aullese grazie alle prodezze di Yassin El Hasanoui autore di un poker di gol, Marco De Simone e Angelo Pisani a segno con una doppietta a testa. Nessun problema nemmeno per il Borgo di Ivano Alpinoli che ha ragione del Ricortola con Michele Cabani e Gabriele Romeo triplettisti di giornata. Nei Pulcini 2009, goleada della Foce con il Valdivara con Andrea Cerretti a segno ben quattro volte.



Pulcini 2008



Finale 1°/2°posto

Valdivara-Tarros Sarzanese 3-0

Valdivara 5 Terre: Mazzara, Tomaino, Massollo, Ceccolini, Teodini, Pagni, Fanti, Armstrong, Coppa, Moggia D., Moggia M., Bertoli, Cavalli, Lupi, Morini, Fornari, Sondrio, Bastianelli, Vernazzani. All.ri Codognotto e Beniamini.

Tarros Sarzanese: Bursi, Benetti, Agolli, Pagliari, Melis, Luciani, Scieuzo, Cervia, Castropignano, Ederti, Rossi L., Rombo, Rossi E. All.ri Conti e Vingiano.

Arbitro: Comunale.

Reti: Tomaino, Pagani, Morini.



Semifinali.

Pulcini 2009: Canaletto-Filvilla 3-1 (Pieroni 2, Mattiuzzo; Castagnola).

Colli Ortonovo-Levante 0-3, Foce-Valdivara 10-2 (Bouzine, Cerretti 4, Coli 3, Kokaj, De Vita; Sacconi, Bernazzani), Spezia-San Marco 0-6 (Guaneri 3, Petracci, Amato, Ribolini).



Pulcini 2010: Santerenzina-Canaletto B 0-4 (De Simone 3, El Hasnaoui), Canaletto A-Aullese 4-2 (4-2 (El Hasnanoui 3, Pisani; Borghini, Ouardi), Borgo-Ricortola 7-1 (Cabani 3, Romeo 3, Cargioli, Pasku), Nave-Colli Ortonovo 2-4 (Battistini, Mercurio; Conti 2, Diaw, Landucci).