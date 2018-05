I Pulcini 2008 del Ceparana bissano il successo al "Piccoli Campioni"

Dopo i classe 2007 anche l'annata più giovane del sodalizio rossonero si impone nel torneo organizzato al "Raffi" di Romagnano dalla Massese

Massa - Ancora un successo per i pulcini a 7 dell’annata 2008 del Ceparana affiliata al Torino Academy che si impongono anche al 35° Torneo Piccoli Campioni. La manifestazione organizzata dall’ U.S. Massese 1919 si è disputata sul rettangolo del centro sportivo Raffi. I rossoneri allenati dai mister Simona Bertoncini e Gianluca Plicanti assistiti dai preziosi dirigenti Chiappini, Lombardi e Milone hanno avuto ragione delle compagini provenienti dalla provincia di Lucca, Massa e La Spezia. Entusiasmante il cammino dei Ceparanesi che non hanno mai perso segnando 18 gol subendone soltanto uno.

Di seguito i risultati dei giovanissimi rossoneri:



Follo Ceparana 0-5

Atletico Carrara Ceparana 0-2

Brugnato Ceparana 0-4

Massese Ceparana 0-2

Forte dei Marmi Ceparana 0-2

Oratorio Nazzano Ceparana 1-3



La compagine rossonera ha espresso un ottimo gioco interpretando al meglio la metodologia appresa grazie al programma formativo offerto dal Torino Academy, fondamenti che potranno essere appresi da tutti coloro che vorranno partecipare dal 02.07 al 06.07 al 2 Day Camp 2018 organizzato dall’Asdc Ceparana Calcio con la supervisione delle sessioni di allenamento del Torino F.C. Academy tra le tante novità di questo anno si segnala la professionalità e la competenza di professionisti con programma di mental training al fine di migliorare la performance sportiva a cura della dottoressa Silvia Vagnati Psicologa Psicoterapeuta e screening posturale a cura della dottoressa Antonella Principe specialista in Posturologia.

Come di consueto la manifestazione si è conclusa con la premiazione, i complimenti, i ringraziamenti ed i saluti degli organizzatori dell’U.S. Massese 1919, molto apprezzate le parole di elogio che sono state rivolte al Ceparana da parte degli organizzatori del torneo che hanno sottolineato la sportività e l’educazione tenuto dalla compagine rossonera sia in campo che fuori.



Di seguito la rosa che si è imposta in terra toscana



Ceparana Calcio: Maiorana, Sartori G, Sartori E, Chiappini, Parentini M, Parentini, Lombardi, Traggiai, Moretti, Ismari.