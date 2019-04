I Primi Calcio di Secondini trionfano nel Torneo Internazionale Giovanile

La Spezia - Ottimo primo posto per i Primi Calci 2010 del Canaletto Sepor guidati dai mister Enrico Secondini nella trentaduesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile, importante kermesse organizzata dalla società del Colli Ortonovo svoltasi la vigilia di Pasqua e il giorno di Pasquetta presso gli impianti sportivi di Ortonovo e Castelnuovo Magra. I piccoli canarini si sono portati a casa la prestigiosa coppa di categoria mostrando ottime abilità tecniche, determinazione e rispetto. Nella prima partita, infatti, i piccoli di Secondini hanno battuto nettamente il Borgo con un secco 4-0 per poi ripetersi anche contro la formazione della Fiorentina, quest'ultima sconfitta 1-0, mentre in Semifinale ad andare ko è la formazione della Foce, sconfitta per 6-0. Nell'attesa finale contro la formazione dello Spezia, in un bellissimo derby spezzino, i canarini hanno avuto la meglio grazie alle reti di Pisani e De Simoni, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio aquilotto arrivato grazie a Evotti, per il definitivo 2-1. “Ennesimo torneo vinto ma forse quello più importante finora visti gli avversari – afferma il tecnico Secondini- A volte son severo (il giusto) ma questa volta è giusto che faccia i miei complimenti a questi fantastici bambini che hanno disputato questo torneo in maniera impeccabile. Voglio dedicare questa fantastica vittoria a mister Alfonso Pistone, che è stato il primo mister di questo fantastico gruppo”. Questa la rosa: Bergitto Alessandro, Rollandi Simone, Balsani Filippo, D'Onofrio Antonio, Picone Davide, De Simone marco, Cuva Marco, Pisani Angelo, Natali Cristian e Housmanj Yassun. Allenatore: Enrico Secondini.





Juri Lertora