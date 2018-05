I Piccoli Amici del Canaletto vincono al "Castagna"

Ai "canarini" il primo atto del II memorial "Moreno Castagna" in corso alla Madonnetta e organizzato dal Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Il Canaletto Sepor si aggiudica il primo atto del 2° Memorial “Moreno Castagna” rassegna per scuole calcio in svolgimento alla Madonnetta che anche quest’anno il settore giovanile del Magra Azzurri, dedica all’indimenticato personaggio sportivo la cui signora Gabriella ha proceduto alle premiazioni. Si è partiti con le classi 2011 e 2012, insieme, della categoria calcistica dei Piccoli Amici e si proseguirà con le altre varie annate sin verso metà giugno.

I canarini di Adriano Russo dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio fanno il pieno anche nelle finale battendo Don Bosco, Spezia femminile e San Marco Avenza. Al termine le premiazioni coordinate dal responsabile Gianluca Gabriellini con la collaborazione del responsabile della scuola calcio Dario Carbone.

Al termine grande la gioia dei baby canarini lungamente festeggiati dai dirigenti della cantera gialloblu che opera all’Oratorio Salesiano di via Don Pertile: Ugo Questa, Angelo Colletta, Antonio Rufolo, Claudio Pierini e Loredana Lorenzi

Ecco come sono andati i gironi eliminatori.

Girone A: 1° Canaletto Giallo, 2° Ricortola, 3° Mamas; Girone B: 1° San Marco Avenza, 2° Tarros Sarzanese, 3° Don Bosco Fossone; Girone C: 1° Don Bosco Spezia, 2° Primavera Nicolisola, 3° Poggioletto; Girone D: 1° Spezia Femminile, 2° Magra Azzurri, 3° Canaletto Blu.

A seguire invece i raggruppamenti finali.



Gruppo “Bronzo” (9°/12°posto): Mamas-Fossone 4-1, Poggioletto-Canaletto Blu 2-1, Poggioletto-Fossone 1-0, Mamas-Canaletto Blu 3-0, Canaletto Blu-Fossone 0-3, Mamas-Poggioletto 2-1. Classifica: Mamas, Poggioletto, Don Bosco Fossone Canaletto Blu.



Gruppo Argento” (5°/8° posto): Ricortola-Tarros S. 0-0, P. Nicolisola-Magra Azzurri 1-3, P.Nicolisola-Tarros S. 2-2, Ricortola-Magra A. 1-1, Magra A.-Tarros S. 1-1, Ricortola-P. Nicolisola 1-0.

Classifica: Magra Azzurri, Ricortola, Tarros S., Primavera N.



Gruppo “Oro” (1°/4° posto): Canaletto Giallo-S. Marco Avenza 3-0, Don. Bosco-Spezia Femm. 2-1, Don Bosco-S. Marco A. 3-3, Canaletto Giallo-Spezia Femm. 3-1, Spezia Femm.-S.Marco A. 3-2, Canaletto Giallo-Don Bosco 3-0.

Classifica: Canaletto Giallo, Don Bosco, Spezia Femminile, S.Marco Avenza.



Ora sabato 19 Maggio tocca all’annata 2010 e domenica 20 compaiono gli Esordienti con quella 2006.

Nella sezione 2010 si comincia alle ore 15.30 sempre a Ponzano in Via Indipendenza. Due gironi. In uno Don Bosco Fossone, Nave, Sestri Levante e Magra Azzurri. Nell’altro La Foce, Colli Ortonovo, Santerenzina e Mamas Giovani.

Il giorno dopo appunto ecco gli Esordienti 2006, a iniziare dalle 9.45, invece alla Corea. Pure ivi due gruppi. In uno Magra Azzurri, Sestri Levante, Levanto e Sesta Godano. Nell’altro Levante, Canaletto, Tarros e Tirrenia. Nel pomeriggio finali a partire dalle 15.