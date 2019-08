I Memorial Giancarlo "Geppo" Ceccarelli, buon esordio della Fezzanese

Carrara - Ha preso il via il primo torneo riservato alla categoria Juniores dedicato a Giancarlo Ceccarelli detto “Geppo” papà della Presidentessa del Don Bosco Fossone, Marina. Ad inaugurare la nuova manifestazione è stata la Juniores locale del neo mister Marco Tarantino contro gli spezzini del Canaletto Sepor compagini appartenenti al girone A. La sfida tra le due formazioni regionali è terminata a reti inviolate, dove ha regnato l’equilibrio, le emozioni ci sono state, però tutte nelle occasioni non concretizzate per entrambe le squadre. Nel secondo match della prima serata vittoria con il classico punteggio all’inglese degli Juniores Nazionali della Fezzanese di mister Piergiorgio Bonati sulla Carrarese che schierava non la formazione Berretti ma gli Allievi 2003/04 di Marino Spallanzani. Successo dei verdi maturato nella ripresa: al 9’ vantaggio con Mark Pieri con guizzo sotto misura, allo scadere con il secondo sigillo del neo entrato Lorenzo Launi. Gli azzurri, con l’età sotto, leva non hanno per nulla sfigurato, dopo un primo tempo equilibrato sono andati vicini al pareggio con un tiro dal limite di Grasso ben parato da Ravecca e con una punizione nel finale quando il risultato era ancora sull’1-0 di Tognocchi che sfiorava il palo alla destra del portiere.

Il torneo prosegue sabato 24 c.m. con due gare: Atletico Carrara-Canaletto (ore 20,°°) per il girone A, a seguire Don Bosco Spezia-Fezzanese.



Risultati tabellini e classifiche della prima giornata :



Girone A Don Bosco Fosone-Canaletto Sepor 0-0

Classifica : Canaletto Sepor1, Don Bosco Fossone 1, Atletico Carrara 0

Girone B Fezzanese-carrarese 2-0

Classifica : Fezzanese 3, Carrarese, Don Bosco Spezia 0



Don Bosco Fossone-Canaletto 0-0



Don B. Fossone :Mallegni Daniele, Geloni, Orlandi, Ciandri, Bertagna, Mallegni Davide, Bassani, Zeni, Frescchi, Tosi, Borelli.

A disp.: Fialdini, Morelli, Pellistri, Verdini, Toufik.

All. Tarantino



Canaletto Sepor : D’Imporzano, Bertagni, Lovario, Plicanti, Marchini, Velez, Masini,Yassine, ceresini, polizza,Bottegal

A disp.: Bianchi, Barabino, Ricci, Alay, Domenuichelli, Sancez, Frigi)

All. Cervia



Arbitro : Poli di Carrara



Carrarese-Fezzanese 0-2

Marcatori : 9’ st. Pieri, 32’ st. Launi



Carrarese : Tonetti, Smecca, Branca, Falanga, Bonuccelli, Bianchi, Berti, Fruzzetti, Tonelli, Castronovo, Bigini.

A disp.: Gatti, Magoni, Villa, Tognocchi, Guidi, Passeri, Scaletti, Grasso, Baldecchi

All. Spallanzani



Fezzanese : Moscoloni, Russi, Simoni, Ambrosi, Centi, Manfredini, Maglione, Fabiani, Pieri, Tonelli, Ridondelli.

A disp. Ravecca, Launi, Ascoli, Franceschini, Lazzari, Piazza, Scapazzoni

All. Bonati



Arbitro : Lombardo di Carrara