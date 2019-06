I 2008 del Ceparana si impongono anche al "Boni"

Bolano - Ancora una bella soddisfazione per i giovani calciatori dell’annata 2008 del Ceparana, che dopo aver vinto il torneo “Galletto” si impongono vincendo la XI Edizione del torneo "Boni". La manifestazione organizzata dall’Asdc Ceparana Calcio che si è disputata sui campi dell’impianto sportivo Cipriano Incerti.

I giovani atleti rossoneri, allenati da mister Saverio Beghè e Maicol Ricci si sono imposti davanti ad un ottimo Don Bosco Fossone. Ennesima prova positiva per la giovane compagine rossonera che si è distinta per un bel gioco, il successo è stato coronato anche da una buona interpretazione e applicazione delle metodologie di allenamento impartite dallo staff tecnico, che sono state attuate in campo con successo dai piccoli atleti dell’Asdc Ceparana Calcio, i quali si sono distinti anche per educazione e sportività.

I rossoneri hanno conquistato la vittoria finale grazie al miglior punteggio ottenuto nei riguardi di tutte le compagini che hanno partecipato al torneo. Al termine della manifestazione, la premiazione, e i complimenti degli organizzatori a tutte le società partecipanti, ai loro atleti e ai genitori degli stessi.



Di seguito la rosa che si è aggiudicata il Torneo Boni:



ASDC Ceparana Calcio: Maiorana, Parentini, Spiga, Pannullo, Pasquarelli, Valeriani, Simonini, Roncati, Bononi,L. Lombardi L., A. Lombardi, Bardi, Ludovico, Fantolini, Milone, Moretti, Mhlli, Bernardo, D. Lombardi.



Allenatore: Saverio Beghè - Maicol Ricci

Dirigenti: Capone Nando – Enrico Pieraccini



I prossimi appuntamenti della XI Edizione del torneo "Boni" sono in programma il 13 e il 14 Giugno per le annate 2009.



G.L.