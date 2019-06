I 2007 del Colli Ortonovo vincono il "Tre Mari"

Castelnuovo Magra - Termina con una vittoria la stagione degli Esordienti 2007 dei Colli Ortonovo. I ragazzi di mister Diego Ricci si sono aggiudicati la 39^ edizione del Torneo dei Tre Mari concludendo alla grande una stagione molto positiva. Gli orange si sono imposti nella fase a gironi pareggiando 3-3 all’esordio con l’Apuania (reti di Vianello 2 e Puccetti) e battendo successivamente il Poggioletto per 3-0 (Carassale 2, Poli) e il Magrazzurri per 3-1 (Vianello 2, Lorenzo Fusani). In semifinale vittoria per 2-1 sul Don Bosco (Poli, Puccetti) prima di regolare in finale il Poggioletto per 2-0 (Nicolò Fusani, Poli).

Ma quella degli esordienti 2007 di Diego Ricci è una stagione che va al di là del risultato, una stagione fatta di crescita e divertimento, il sale di una scuola calcio, di amicizia e maturazione personale. Un’annata che passa dai gol del bomber di stagione, Nicolò Fusani, fino a tante piccole storie che la rendono speciale per molti di questi ragazzi. Come la storia di due di loro, Andrea Gambogi e Mattia Puccetti, aggregati al gruppo di mister Ricci da Novembre, provenienti dalla Carrarese, società nella quale avevano perso stimoli e voglia di giocare, ingredienti ritrovati alla grande grazie al lavoro di Diego Ricci, del suo staff e della società dei Colli Ortonovo.



Questi i protagonisti della stagione appena conclusa:



Matteo Bernardini, Gabriele Cucè, Pietro Ciancianaini, Matteo Carassale, Francesco Deste, Nicolò e Lorenzo Fusani, Lorenzo Ferraro, Andrea Gambogi, Igli Guri, Mathias e Samuele Lipilini, Samuel Lucente, Edoardo Mollica, Nicolò Mosti,Niccolò Muni, Alessio Maria Musso, Mattia Puccetti, Danil Petrov, Mattia Poli,Tommaso Ricci, Mattia Gabriel Ricci, Omar Spagnoli, Sebastiano Sperandeo, Niccolò Squillaci, Jacopo Spagnoli, Tommaso Vianello Jacopo Zedda. All. Diego ricci, collaboratore tecnico Aldo Negri e il dirigente Andrea Venturini.