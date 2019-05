I 2004 del Ceparana premiati dal sindaco Battilani per la vittoria del campionato

Sabato 11 Maggio presso il palazzo comunale di Bolano il riconoscimento del primo cittadino per la vittoria del campionato Giovanissimi Under15

Bolano - Sabato 11 Maggio la squadra dell'Asdc Ceparana Calcio annata 2004, vincitore del campionato giovanissimi U15 provinciale della Spezia girone A è stata premiato presso il comune di Bolano dal sindaco Alberto Battilani e dall’assessore alle politiche sportive Paolo Adorni. La squadra rossonera guidata da mister Fabio Centi ha conquistato il titolo, dopo una stagione eccezionale nella quale ha ottenuto 24 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, e risultando la miglior difesa del campionato.

A tutti i giocatori e ai dirigenti presenti è stata consegnata una pergamena a ricordo del risultato, e una statuetta personalizzata con il nome di ogni singolo componente della rosa, come riconoscimento per i meriti sportivi ottenuti.

Il Responsabile del Settore Giovanile e Scuola Calcio, Luti Leonardo e il suo vice Pier Francesco Fazzolari hanno invece donato al primo cittadino Alberto Battilani e all’assessore allo sport Paolo Adorni la maglia dei neocampioni provinciali.



“Una splendida vittoria” - ha sottolineato il sindaco Alberto Battilani - “che giunge a coronamento di una stagione eccellente, compiuta da società, staff tecnico e giocatori."



“Sono felice per questi ragazzi" – ha detto il presidente del Ceparana Diego Bancalari – "hanno ottenuto un grande risultato, a conferma che quando si lavora con serietà, competenza ed entusiasmo i risultati non tardano ad arrivare Ringrazio il Sindaco Battilani e l’assessore Paolo Adorni per questa splendida iniziativa e per la sensibilità mostrata verso i nostri ragazzi e la nostra società."



La cerimonia di premiazione svoltasi nello splendido palazzo comunale di Bolano è stata un momento di aggregazione per l’intera comunità, e l’occasione per ricordare come lo sport sia importante nella crescita dei ragazzi sia sotto il profilo sportivo, umano e civico.



Di seguito la rosa e lo staff tecnico e dirigenziale che ha conquistato il titolo Provinciale:

Agolli Daniel,Anelli Cristian,Baruzzo Davide,Baruzzo Lorenzo,Candriello Giorgio Maria,Castagnoli Davide,Chiesa Gianmarco,Chiocca Andrea,Dakavelli Loris,Fazzolari Filippo,Gelidi Alex,Gilli Michel,Giobbe Thomas,Luti Mattia,Mai Cristian,Martini Alex,Pinto Cristian,Pomoachi Davide,Regolo Simone,Scappazzoni Stefano,Scatigna Marco,Seravini Samuele,Serci Mattia,Spiga Michele,Vernazza Elia.

Responsabile Settore Giovanile e Scuola Calcio: Luti Leonardo

Vice Responsabile Settore Giovanile e Scuola Calcio e Dirigente Accompagnatore : Fazzolari P.Francesco

Allenatore: Fabio Centi

Dirigenti Accompagnatori: Tonelli Marco, Lotta Francesco, Lotito Maria, Amadi Samanta, Capone Nando.

Preparatore Atletico: Spiga Martino

Collaboratori Tecnici: Vicaretti Simplicio, Danese Alessandro, Beghè Saverio, Ricci Maicol.