Ha preso il via a suon di gol il torneo "Natale Canarino"

Classico appuntamento all'Astorre Tanca della Spezia per il calcio giovanile spezzino con la manifestazione organizzata dal Canaletto Sepor. Domani nuovamente in campo

La Spezia - Ha preso il via con una bella affluenza di pubblico e minibomber scatenati, l’ottava edizione della manifestazione “Natale Canarino” la rassegna giovanile organizzata al campo “Tanca” dal Canaletto Sepor per ricordare dirigenti come Sergio Cappagli, Ilio Montegriffo, Gualtiero Vaccarini, Cesare Mori, Pietro Ivani e Egidio Rossi che hanno fatto la storia della società giallo-blu.

Nei Giovanissimi 2004, Zuccarelli firma il successo del Don Bosco con il San Marco, mentre il brasiliano Arland De Jesus con una tripletta lancia il Canaletto. Negli Esordienti 2006, Giovanni Ronchetti con una tripletta è decisivo per il Follo, mentre Beverini e Piccioli lanciano la Tarros, mentre nei 2005, Rosati con una doppietta non è da meno per il Canaletto. Nei 2010, primo acuto per Nave con Battistini in tripletta.

Molto impegnati i dirigenti e collaboratori di casa coordinati da Fabrizio Vaccarini, direttore generale dei canarini, Costabile Comunale, Paolo Danmotti, Sabrina Benassi, Michela Bianchi, Alteo Bolognini, Gianni Lupi, Marco Montanari, Cesare Tedeschi, Paolo Maggiani, Piercarlo Rebecchi, Antonio Rufolo, Claudio Pierini, Riccardo Torri ed altri ancora, nell’organizzazione di una rassegna che si svolge grazie alla collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El. di Matteo Salsi & C. di Vezzano Ligure e Good Job srl di Santo Stefano Magra.





Ecco i risultati.

Giovanissimi 2004: Canaletto B-Don Bosco 2-3 (Tamba, Bertonati; Zuccarelli, Giannoccari, Zuccarelli), Ceparana-Canaletto A 1-4 (Dakavelli; Ciccarello, De Jesus 3), Don Bosco-San Marco 1-0 (Zuccarelli).



Giovanissimi 2005: Santerenzina-Canaletto A 0-7 (Rosati 2, Comunale, rig.Maccarone, Manfrone, Haxhiu, Bisogno), Tarros S.-Casarza L. 12-0 (Beverini 3, Piccioli 2, Iacob, Francalanci, Ferrari, Sartori, Bartolini, Giuliani, Mannelli), Ceparana-Canaletto B 2-1 (Treppiedi, Gelo; Houssini).



Esordienti 2006: A.Pianazze-Canaletto B 0-1 (Di Pizzo), Canaletto A-Valdivara 8-0 (Cecchinelli 3, Elmazi 3, Meoni, Menacho), Follo-Tarros 0-5 (Chiodi 2, Venè, Di Pace, Caprino), Nazzano-Canaletto A 1-3 (Bernacca; Elmazi 2, Meoni).Nazzano-Valdivara 2-2 (Gatti 2; Simoncini, Barbieri); Arci Pianazze-Follo 0-3 Ronchetti 3).



Esordienti 2007: Canaletto-Don Bosco 3-1 (Malagamba, Guri 2; Fiori),

Canaletto B-Ceparana 0-4 (Resico 2, Boriassi, aut.Ferrari), Sestri L.-Arci Pianazze 1-5 (Marrubbio; Porpora, Menini, Chiodo 2, Bardi), Ricortola-Colli Ortonovo 1-4 (Patti; Spagnoli, Poli 2, Fusani), Livorno-Sestri Levante 3-1 (Sannino, Tonsa, Di Tanto; Giannini), Aullese-Canaletto B 2-2 (Coltelli, Zangani; Simani, Guri).4



Primi Calci 2010: Canaletto-Ceparana 8-1 (El Hasnaoui 3, De Simone, Pisani, D’Onofrio, Cuva; Gigli), Colli-Nave 2-4 (Conti, Landucci; Battistini 3, Paita), Nave-Aullese 0-5 (Bui, Tarantola 2, Vulcano2),

Aullese-Tarros 0-1 (Tinfena).



Primi Calci 2011: Levante-Don Bosco 4-0 (Ferrari 3, Bellesi),

Canaletto-La Foce 8-1 (Maggiali 3, Seganti, Dido, Tentacoste 2, Scirocco; Ingrosso), Levante-Canaletto A 2-1 (Bonfiglio, Bellesi; Dido),

Luni-Canaletto B 2-1 (Lorenzini, Accorsi; Bellettini), Don Bosco-La Foce 4-3 (Paganelli 2, Pepe, Roca), La Foce-Levante 0-0, Don Bosco-Canaletto A 4-0 (Maggiali 2, Dido, Trentacoste).



Piccoli Amici 2012: A.Pianazze B-Canaletto 2-2 (D’Imporzano 2; Prestia, Montalti), Don Bosco-Borgo 1-2 (Chanchord; Strozzi 2).

Piccoli Amici 2012: Mamas-A.Pianazze 1-3, La Foce-Don Bosco 2-(Secci 2; Busani 2).

Piccoli Amici 2013: Levante-Tarros S. 3-0 (Donati 2, Tonarelli), Levanto-Canaletto 5-0 (Frasca 4, De Filippi), Tarros-Magra A. 3-3 (Davini 3; Battistini 3).



Nutrito il programma di domenica: alle 9.30 Levante-Canaletto A (2006), alle 10.30 Tarros-Arci Pianazze (2006), alle 11.30 Canaletto A-Ricortola (2007), alle 15 A.Pianazze-Tarros (2007), alle 16 Canaletto B-Poggioletto (2007), alle 17 Ceparana-Aullese (2007), alle 18 Canaletto B-San Marco (2004), alle 19.10 Canaletto A-Santerenzina (2004).

Campo a 5: dalle 10 Colli Ortonovo-Tarros (2010), Levanto-La Foce (2013), Canaletto B-Borgo (2011).