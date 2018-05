Grazie lo stesso ragazzi

La Rappresentativa di Paolo Rossi chiude al terzo posto nel Torneo delle Provincie

La Spezia - Sono duplici i sentimenti degli appassionati spezzini dopo il terzo posto conquistato dalla Rappresentativa Giovanissimi, quest'ultima impegnata tra sabato e domenica scorsa nella fase finale del Torneo delle Provincie. Da una parte la grande amarezza per aver chiuso la manifestazione al terzo posto, dall'altra la consapevolezza che quanto fatto dai ragazzi di Paolo Rossi, quest'ultimo coadiuvato da Marco Corrado, in questa importante manifestazione calcistica giovanile meriti solo applausi e riconoscimenti. Io sto dalla parte di quelli che in queste ore hanno intasato di messaggi di ringraziamento e di congratulazioni il profilo facebook di Paolo Rossi. Adesso, quindi, è solo il momento degli applausi e dei ringraziamenti per un collettivo in grado di far entusiasmare i tifosi spezzini come non si vedeva da alcune stagioni, proprio per questa capacità di saper lottare contro avversità in apparenza insormontabili come infortuni, partenze e ottusa burocrazia. Uno spirito nel quale l’ambiente si è riconosciuto ed immedesimato, patrimonio da non disperdere per costruire la Rappresentativa del prossimo anno. Quindi, un grazie speciale a: Lapteanu Marius, Vilvaldi Luca ( Arci Pianazze ), Fiorini Giacomo, Saloni Filippo ( Canaletto Sepor ), Luti Mattia ( Ceparana Calcio ), Pavan Andrea ( Colli Ortonovo ), Canali Matteo, Giuliano Federico, Massini Federico, Toso Valentino ( Don Bosco Spezia Calcio ), Beccarelli Filippo, Caputo Ludovico ( Levanto Calcio ), Giannini William, Maloni Marco ( Magra Azzurri ), Cima Damiano, Eminente Giorgio, Bassi Matteo ( Valdivara 5 Terre), Branca Carlo ( Tarros Sarzanese ), Bruno De Spirito ( Dirigente Responsabile ), Carlo Paganini ( Dirigente Organizzativo ), Paolo Rossi ( Allenatore ), Marco Corrado ( Collaboratore ) e Lorenzo Rossi ( Magazziniere ). Ed infine un ringraziamento a tutte le persone che lavorando nella Delegazione Provinciale di La Spezia.





Il cammino della nostra rappresentativa

Fase eliminatoria: Genova – La Spezia 0-1

Fase eliminatoria: La Spezia – Chiavari 1-3

Fase Finale: La Spezia – Impeia 0-2

Finale 3° e 4° posto: La Spezia - Chiavari 0-0 ( 3-1 dopo i calci di rigore )