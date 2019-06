Gli Under 19 del Don Bosco Spezia Calcio trionfano alla Covetta

La Spezia - Chiude nei migliore dei modi l'anno calcistico la formazione rossonera di mister Ravecca che nei giorni scorsi ha trionfano nell'atteso “Torneo Deste”, manifestazione organizzata dalla società del San Marco Avenza e disputata sul terreno della Covetta di Avenza. Chiuso il girone con la vittoria nel derby spezzino contro il Canaletto Sepor per 4 a 2 e con la sconfitta di subita contro la formazione toscana del Livorno, i rossoneri di Luca Ravecca, in semifinale hanno la meglio sulla Carrarese, quest'ultima sconfitta per due reti a uno. Nell'attesa finale contro i padroni di casa del San Marco Avenza sono decisive le reti di Campigli e di Grisolia Bracco, quest'ultimo a segno con una personale doppietta per il definitivo 3-1. Soddisfatto il tecnico rossonero Luca Ravecca: “ Abbiamo terminato questa grande stagione vincendo questo prestigioso torneo. Permettimi di ringraziare di cuore i ragazzi che mi hanno voluto regalare questa ultima gioia stagionale. A chi dedichiamo la vittoria? La vogliamo dedicare al nostro Rubertelli che per un infortunio non ha potuto disputare alla finale”. Questa la rosa scesa in campo: Toma, Vannucci, Figliola, Venturotti, Mancini, Sorrentino, Laghezza, Sivori, Campigli, Nicolini, Rubertelli, Gianardi, Sturlese, Benmoumen, Grisolia Baracco, Angeli, Mancuso, Conti, Bechere, Bernardini, Meoni, Sellone. Allenatore: Luca Ravecca; vice allenatore Grande; staff dirigenziale composto da Galli e Rege Cambrin.