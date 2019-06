Gli Under 16 del Don Bosco Spezia Calcio vincono il torneo Mosti

La Spezia - Chiusura col botto per il Don Bosco Spezia Under 16. I ragazzi dei mister Fregoso e Nardi hanno chiuso la stagione trionfando nel torneo Aldo Mosti organizzato dalla società ASD Ricortola 1972. Il torneo, giunto alla sua quarantesima edizione, ha visto al via società provenienti da La Spezia, Massa e Lucca. I rossoneri, dopo aver chiuso a punteggio pieno il girone eliminatorio, superando il Ricortola, l'Aquila S.Anna e l'Atletico QM, hanno affrontato in semifinale il Colli Ortonovo vincendo nettamente con il punteggio di 5-1.

La finale, contro i pari età dell'Aullese, è stata la riedizione della finale del torneo Castruccio del mese di Settembre. Ad un primo tempo molto equilibrato, terminato sul punteggio di 1-1 grazie alla rete di Pirina, ha fatto seguito un secondo tempo in cui i salesiani hanno fatto valere le proprie doti tecniche e grazie alle reti di Massini, ancora Pirina ed alla perla di Crovara hanno chiuso sul punteggio di 4-2 andando a rimpinguare la bacheca dei trofei dei 2003 del Don Bosco. Di seguito la rosa a disposizione dei mister Fregoso e Nardi per il torneo: Tonelli, Prencipe, Maggiani F, Maggiani T, Fabrello, Sciuti, Gaboardi, De Angelis, Murati, Lertola, Massini, Crovara, Napoletano, Pirina, Guzzoni, Sarti, Moracchioli

Dirigenti Accompagnatori: Sciuti e Massini