Gli Under 14 della Tarros Sarzanese di Foschi conquistano l'acceso al campionato regionale

La Spezia- Grande soddisfazione per il settore giovanile della Tarros Sarzanese, da sempre fiore all'occhiello della società del presidente Gianfranco Pietrobono, per la qualificazione al campionato regionale Under 14 della formazione guidata da Jacopo Foschi. I rossoneri, infatti, hanno battuto la formazione del Borgoratti grazie alle tripletta di Mazzi, alla doppietta di Caprino e alle singole di Sturli e Casti conquistando, cosi, con due turni di anticipo la qualificazione.



Il cammino rossonero - La forte formazione guidata da mister Foschi ha iniziato il proprio cammino con la netta vittoria contro l'Arci Pianazze per poi ripetesi con l'Entella e contro il Borgoratti, quest'ultimo sconfitto per ben due volte e con un passivo di tredici reti incassate. Oltre alla leadership del girone, i rossoneri, possono vantare anche il miglior attacco con ben 23 reti realizzate in quattro partite e la miglior difesa con 7 reti incassate, oltre ovviamente la miglior differenza reti.