Gli Esordineti 2006 del Canaletto Sepor vincono il trofeo "Citta di Forte dei Marmi"

La Spezia - Non si fermano i gioielli del Canaletto Sepor che regalano ulteriori soddisfazioni alla società presieduta da Claudio Cerrone. Gli Esordienti 2006 guidati da Nicola Valtancoli hanno trionfato nel 1° trofeo “Città di Forte dei Marmi” tradizionale rassegna estiva che si svolge in Versilia con la partecipazione di società toscane e liguri.

I canarini hanno vinto tutte le gare disputate, con 16 gol fatti e 2 subiti, regolando nella fase eliminatoria Pietrasanta e Montignoso, in semifinale il Poggioletto e nell’epilogo i padroni di casa grazie a Cecchinelli e Meoni.

E’ stata una stagione trionfale per i baby gialloblu che hanno vinto il campionato Figc primaverile, imbattuti, a punteggio pieno con 9 successi, 43 gol fatti e 3 subiti. Di rilievo il cammino anche nei 5 tornei disputati dove sono arrivati sempre in finale con 2 vittorie e una piazza d’onore prestigiosa alla “Lunigiana Cup” a Pontremoli davanti a Inter, Pro Patria, Pistoiese e Carrarese.

Ecco i risultati. Eliminatorie: Canaletto-Pietrasanta 6-0 (Elmazi 3, Cecchinelli 2, Meoni), Canaletto-Montignoso 5-1 (Milazzo G. 2, Elmazi 2, Cecchinelli). Semifinale : Canaletto-Poggioletto 3-0 (Elmazi, Cecchinelli, Menacho). Finale: Canaletto-Forte dei Marmi 2-1 (Cecchinelli, Meoni).

La rosa: Riccardo Comiran, Lorenzo Bologna, Matteo Simoni, Mattia Serio, Nicolò Vergai, Filippo Meoni, Pietro Bartoli, Nicolò Mainardi, Gianluca Menacho, Thomas Cuccio, Cristian Elmazi, Gabriele Milazzo, Manuele Cecchinelli, Johm Botrtone, Lorenzo Milazzo, Diego Vezzi.

Allenatori: Nicola Valtancoli e Rossano Rotondo. Maestro di tecnica: Franco Fiorino. Allenatore dei portieri: Alessandro Serafini.

Dirigenti: Daniele Vergai e Marco Meoni. Maestro di tecnica: Franco Fiorino.