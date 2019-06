Gli Esordienti del Follo in trionfo a Livorno

Follo - E’ il Follo che sa solo vincere, quello degli Esordienti dell’annata 2006, il quale al centro sportivo livornese di Piazza Gavi a Borgo Cappuccini s’aggiudica il Torneo Academy Livorno (organizzato dall’ “accademia” amaranto) appunto vincendo tutte le gare. Battuti infatti nel girone eliminatorio il Gavorrano per 3-2 e la Polisportiva Zambra per 2-0, in semifinale il Fratres Perignano per 3-1 e in finale per 2-0 i padroni di casa dell’ Academy…il tutto peraltro sciorinando un fior di gioco.

Questo il parco-giocatori biancoblu che si è aggiudicato la manifestazione: Matteo Agrusa, Gianluca Albertin, Elvin Capani, Eugenio Dolesi, Francesco Franceschini, Angel Noel Perez Mendez, Leonardo Ricchetti, Giovanni Ronchetti, Paolo Rizzo, Emiliano Rovani, Matteo Rovani, Daniele Tonelli, Roberto Torrini; allenatore Nikolaus Barbieri.

Nel frattempo al Don Bosco Spezia quel Memorial “Aldo Canese”, quest’ultimo fu primo presidente dell’ Olimpia Piana Battolla dove s’è giocato e sindaco di Follo, che ha chiuso la stagione dei tornei giovanili al sodalizio follese di solo “vivaio”. I salesiani hanno sconfitto nella “finalissima” per 1-0 quella Santerenzina che schierava il capocannoniere della competizione Mariani, per 2-0 al Canaletto Sepor la “finalina” per il terzo posto, contro il Colli Ortonovo.