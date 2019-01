Gli Esordienti del Follo 2012 conquistano il Torneo di Natale della Levante

La Spezia - Al Follo Calcio il Torneo di Natale del Levante, organizzato a Montepertico dal Levante, che era riservato all’annata 2006 della categoria degli Esordienti e a cui partecipavano le seguenti squadre (l’ordine è quello di posizione in classifica): Girone A - Don Bosco Spezia, Tarros Sarzanese, Magra Azzurri e Luni; Girone B – Follo, Levante, Pontremolese e Sesta Godano.

Appunto ai follesi, che nel proprio raggruppamento avevano superato per 5-2 sia il Levante che la Pontremolese e per 3-1 il Sesta, infine la “finalissima” col D. Bosco Spezia superato per 6-1 con doppiette del trio Barbieri-Perez Mendez-Ronchetti.



Per concludere ecco il parco-giocatori biancoblu per l’occasione utilizzato da mister Nikolaus Barbieri:

Baffi Gianluca, Rizzo Paolo, Rovani Matteo, Torrini Roberto, Ricchetti Leonardo, Dolesi Eugenio, Albertin Gianluca, Perez Mendez Noel, Ronchetti Giovanni, Percudani Lorenzo, Barbieri Giacomo, Buono Gabriele, Franceschini Francesco e Gallina Lorenzo.