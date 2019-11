Gli Esordienti 2007 del Ceparana Calcio a Milano

Ancora una esperienza gratificante per il settore giovanile dell’Asdc Ceparana Calcio, l’annata esordienti 2007 rossonera, domenica 17 novembre è stata invitata a disputare un torneo presso “Accademia Internazionale Calcio “di Milano

I ragazzi dell’Asdc Ceparana guidati da Valerio Puccetti con l’aiuto di Leonardo Ricci e assistiti dagli instancabili e preziosi dirigenti Luciano Boriassi, Cristiano Paita e Chiara Cuscito hanno fornito buone prestazioni sul campo, ma soprattutto hanno potuto godere di un momento d’incontro e trarre esperienza confrontandosi con avversari di rango come Virtus Bg Ceserano,Sondrio,Brianza CernuscoMerate e molte altre lasciando spazio anche alla socializzazione con i ragazzi lombardi.

Alla fine di questo entusiasmante trasferta i consueti saluti e rientro a casa stanchi ma felici di aver potuto vivere l’ennesimo pomeriggio di spensieratezza e gioia facendo la cosa che più piace ai bambini: GIOCARE

Di seguito i protagonisti Asdc Ceparana Calcio Annata 2007:

Resico Tronfi Boriassi Chiappini Dakavelli Furno Giancone Guercio Lucchinelli Paita Moretti Manuguerra Resico Felici Monti Puccetti Gambogi Brancati Sabbatini



Prossimo appuntamento per quanto concerne i Tornei a carattere nazionale organizzati da Asdc Ceparana Calcio è previsto nel mese di dicembre, in tale periodo si svolgerà il III Memorial Roberto Puccetti dove a scendere in campo saranno le categorie esordienti delle annate 2007 e 2008.