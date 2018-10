Gli Esordienti 2006 del Canaletto si impongono al 7’ Estate Nazzanese

La Spezia - Ottimo inizio per la scuola calcio del Canaletto Sepor che si aggiudica con gli Esordienti 2006 il torneo 7° “Estate Nazzanese”, tradizionale rassegna giovanile pre-campionato, a più categorie che si è conclusa al centro sportivo di via Montuschi a Carrara a cura dell’Oratorio Nazzano. I canarini guidati da Nicola Valtancoli che si è avvalso della collaborazione di Rossano Rotondo e Luca Belgrado dopo aver liquidato in semifinale il Forte dei Marmi ai calci di rigore, ha avuto ragione nell’epilogo della Carrarese grazie alla doppietta di Manuel Cecchinelli e al sigillo di Gabriele Milazzo. Grande la soddisfazione per la società presieduta da Claudio Cerrone e soprattutto per il responsabile Alteo Bolognini al settimo cielo per questo superlativo avvio di stagione : «I risultati nella scuola calcio - afferma Bolognini - sono importanti solo il morale e per questo sono contento per i ragazzi, quello che conta in realtà è il progresso dei gruppi e il proficuo lavoro che viene svolto settimanalmente dai tecnici con specifici obiettivi. Stiamo lavorando in vista dei regionali del prossimo anno e questo non va mai dimenticato soprattutto da parte dei genitori».



Eliminatorie: Fossone-Canaletto 1-3 (Gaudino, Milazzo L. 2), Nazzano-Carrarese 2007 0-8, Poggioletto-Tirrenia 2-2, Carrarese 2006-Forte dei Marmi 1-0, Tirrenia-Carrarese 2006 0-9, Forte dei Marmi-Poggioletto 3-1,

Canaletto S. -Nazzano 7-0 (Milazzo G. 2, Cecchinelli 2, Milazzo L, Elmazi), Carrarese 2007-Fossone 2-0, Fossone-Nazzano 1-1, Tirrenia-Forte dei Marmi 0-4, Carrarese 2007-Canaletto 1-3 (Cuccio, Cecchinelli, Menacho), Poggioletto-Carrarese 2006 0-1.

Classifiche. Girone A: Canaletto 9, Carrarese 2007 6, Nazzano e Fossone 1. Girone B: Carrarese 2006 9, Forte dei Marmi 6, Poggioletto e Tirrenia 1. Semifinali: Carrarese 2007-Carrarese 2006 1-1 (7-6 dcr.), Canaletto Forte dei Marmi 2-2 (Cecchinelli, Meoni; 5-3 dcr).

Finale 3°/4° posto: Carrarese 2006-Forte dei Marmi 2-0.

Finale 1°/2° posto: Canaletto-Carrarese 3-0 (Cecchinelli 2, Milazzo G. ).

Ecco i protagonisti: Pietro Bartoli, Andrea Baudinelli, Lorenzo Bologna, Jhon Alex Bortone, Manuel Cecchinelli, Riccardo Comiran, Thomas Cuccio, Pietro Di Pizzo, Cristian Elmazi, Tommaso Gaudino, Nicolò Mainardi, Gianluca Menacho, Filippo Meoni, Gabriele e Lorenzo Milazzo, Mattia Serio, Matteo Simoni, Nicolò Vergai, Diego Vezzi. Allenatori: Nicola Valtancoli e Rossano Rotondo. Collaboratore: Luca Belgrado.

Dirigenti: Marco Meoni, Daniele Vergai, Massimo Gaudino.