Gli Allievi 2004 del Canaletto trionfano a Beverino

La Spezia - Grande soddisfazione per il Canaletto Sepor che con gli Allievi 2004 ha trionfato nel Torneo natalizio organizzato a Beverino a cura del Valdivara 5 Terre e riservato alla categoria Under 16.



I canarini guidati per l’occasione dal vice allenatore Simone Vergassola (il tecnico responsabile Giacomo Neri era assente per motivi lavorativi) nella prima semifinale del quadrangolare hanno avuto ragione dopo i calci di rigore dei tenaci massesi del Ricortola, dopo che i tempi regolamentari erano terminati a reti inviolate. Nell’altra semifinale i locali guidati da Walter Lunghi dilagavano senza problemi con il Magra Azzurri (8-0). Nell’epilogo i gialloblu ribaltavano il pronostico della vigilia superando il Valdivara che partecipa, ricordiamo ai regionali, grazie alle reti di Di Valentino su punizione e di Peroncini in mezza rovesciata volante.



Grande la gioia al termine anche dei dirigenti Marco Brozzi e Paolo Damnotti che con passione stanno seguendo le vicende dei “terribili” gialloblu che occupano le posizioni di vertice del campionato Allievi provinciali: «Siamo tutti contenti di questa gratificazione - afferma il coordinatore tecnico dei gialli Riccardo Torri - per i ragazzi e per lo staff che sta dimostrando una professionalità non comune. Gli obiettivi sono di dare continuità tecnica ad un gruppo vasto come il 2004 che rappresenta il futuro della nostra società. Non bisogna avere fretta in questi casi, ai ragazzi va data la possibilità di maturare con calma e anche in questa annata come nelle altre la programmazione sta procedendo nel migliore dei modi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti».



Ecco i vincitori: Matteo Gaggini, Edoardo Pironi, Edoardo Ratti, Federico Sommovigo, Andrea Bucchignani, Paolo Di Valentino, Mattia Fregoso, Lorenzo Insignito, Tommaso Maggiali, Francesco Ducci, Gianmarco Lanzoni, Andrea Brozzi, Andrea Damnotti, Riccardo Bordoni, Monsef Houssiny, Mattia Sartori, Tommaso Peroncini, Fabian Llusha.