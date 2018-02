Giudice Sportivo: pugno ad un avversario, tre turni a Bondielli del Seravezza

Multa al Ponsacco per il comportamento dei propri tifosi. La Massese perde Remorini. In tutto sono cinque i giocatori squalificati

La Spezia - Dopo le gare di domenica 18 febbraio valide per la 24^giornata del Campionato Nazionale di Serie D girone E, iIl Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 20 febbraio 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:







Ammenda di euro 800,00 alla società:



- PONSACCO 1920 per avere propri sostenitori lanciato all'indirizzo di un A.A. del liquido che lo attingeva alla schiena.







Squalifica di TRE giornate a:



- BONDIELLI ALESSANDRO (SERAVEZZA) per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.



Squalifica di UNA giornata a:



- REMORINI MATTEO (MASSESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- GREMIGNI LORENZO (PONSACCO) per somma di ammonizioni.

- BENNATI RICCARDO (RIGNANESE) per recidiva in ammonizione (5a).

- D'AMBROSIO EMANUELE (SESTRI LEVANTE) per recidiva in ammonizione (10a).